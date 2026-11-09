Semovi alista mesa de diálogo con repartidores por aplicación en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que instalará este lunes una mesa de diálogo con motociclistas que se dedican a actividades de reparto a domicilio por aplicación.

En dicha reunión se dará atención a las inquietudes de este sector.

"Y se formulará la estrategia para que los habitantes de la capital tengan servicios adecuados en condiciones de seguridad, responsabilidad civil y movilidad, buscando en todo momento el bien superior del cuidado a la vida de quienes habitamos en la Ciudad de México", indicó en un comunicado.

La Semovi reiteró su compromiso en la búsqueda de acuerdos que beneficien a la población.

El incremento de motocicletas destinadas al reparto de mercancías en la Ciudad de México ha convertido a este sector en un actor prioritario dentro de la agenda de seguridad vial.

Las discusiones entre las autoridades de movilidad y los colectivos de repartidores suelen centrarse en la homologación de licencias de conducir especializadas, el uso de equipo de protección certificado, esquemas de seguros de cobertura amplia en caso de accidentes de tránsito y el ordenamiento de espacios de estacionamiento o espera fuera de los establecimientos comerciales.