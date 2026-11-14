Turismo en CDMX supera derrama de 120 mil millones de pesos

Con una derrama económica superior a los 120 mil millones de pesos y casi 12.5 millones de turistas hospedados hasta octubre, la capital del país se posiciona como líder nacional en turismo comunitario, al recibir 215 distintivos de un total de mil otorgados en México.

Durante la ceremonia celebrada en el Parque Ecológico de Xochimilco, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, destacaron que el sector ha capacitado a 136 mil prestadores de servicios este año.

Además, se reportó una inversión de 174 millones de pesos para renovar embarcaderos en Xochimilco, donde se recuperaron 50 mil metros cuadrados bajo un esquema de cero emisiones.

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Las autoridades resaltaron que 59 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, vital para recargar acuíferos y regular el clima en alcaldías como Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras.

Ante cooperativas locales, Brugada advirtió sobre el rumbo de la industria.

No queremos un turismo depredador que destruye ecosistemas, que contamina nuestros canales, que encarece la vida, que desplaza las familias o convierte los barrios en mercancías. Queremos un turismo que deje bienestar, no deterioro, que genere empleos, no desplazamientos", enfatizó.

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Sebastián Ramírez subrayó que los certificados acreditan que las empresas son operadas directamente por habitantes originarios, esto garantiza beneficios sin intermediarios.

El turismo comunitario es ese que los servicios turísticos, los dueños, los propietarios son las comunidades. Para que cuando alguien venga y lo lleven a comer comida de la Chinampa, sepa que quien es dueño de ese negocio son verdaderos xochimilcas", dijo.

Finalmente, los representantes del gremio, María del Rosario Sandoval y Arturo Flores, celebraron la creación de un futuro fondo de apoyo y destacaron que este modelo protege el patrimonio lacustre y gastronómico frente a la presión urbana.