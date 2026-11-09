Suspenden prueba piloto de placas para repartidores por aplicación en CDMX

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que suspendió la prueba piloto de placas y licencias especiales para repartidores en motocicleta por aplicación.

Ello, luego de que su titular, Héctor Ulises García Nieto, sostuvo este lunes una reunión con representantes de diferentes sectores de motociclistas.

Como resultado del diálogo, ambas partes acordaron suspender la prueba piloto e instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos del sector y enriquecer la propuesta de regulación", indicó en un comunicado difundido la tarde de este lunes.

Por la mañana, los repartidores bloquearon los accesos de Santa Fe y ocasionaron caos vial.

García Nieto, sostuvo una reunión con representantes de diferentes sectores de motociclistas para dialogar sobre el plan piloto orientado a regular la actividad de las personas repartidoras de aplicaciones que utilizan motocicletas.

Durante el encuentro, el titular de Semovi escuchó las inquietudes, propuestas y planteamientos de los trabajadores.

Y explicó que el propósito de esta iniciativa es ordenar la prestación del servicio de transporte de carga menor en motocicleta, así como avanzar hacia mejores condiciones para quienes realizan esta actividad, indicó la dependencia.

"Asimismo, destacó la importancia de construir mecanismos que brinden mayores garantías y certeza a las personas repartidoras, atendiendo las necesidades de un sector que históricamente ha enfrentado condiciones de desprotección", señaló.