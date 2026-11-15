Alcaldías destinan 70.4% para nómina y servicios

El 70.4% del presupuesto total de las 16 alcaldías se destina al gasto corriente (47.5% en nómina y 22.9% en servicios generales), mientras que apenas 13.9% se canaliza a inversión pública, reveló un diagnóstico territorial integrado en el Plan General de Desarrollo (PGD), que recupera cifras del Inegi.

A esta asimetría se suma una parálisis normativa: los instrumentos de planeación vigentes en las demarcaciones acumulan entre 15 y 27 años de antigüedad.

Según el análisis del Sistema de Planeación, una alcaldía opera con un marco que data de 1997; cuatro mantienen reglas de 2005; seis, de 2008; una, de 2010, y las cuatro restantes fueron emitidas en 2011, aunque no se detalla cuáles son.

En materia de seguridad, la percepción de riesgo en espacios públicos como calles, parques y transporte fluctúa de forma desigual entre 16.4 y 44.1%. Álvaro Obregón y Xochimilco concentran los niveles más altos, de 34.4 a 44.1%, en contraste con Benito Juárez y Cuajimalpa de Morelos, donde se registran las cifras más bajas.

Advierte que la simple existencia de espacios públicos no reduce el peligro si carecen de iluminación, vigilancia, mantenimiento y apropiación social, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajará en coordinación directa con las administraciones locales.

Para revertir estas brechas, el PGD plantea transitar hacia un modelo de cogobernanza territorial que recupere la rectoría pública y garantice la rendición de cuentas. La estrategia contempla robustecer el Cabildo de la Ciudad, establecer un Programa Rector de Profesionalización, crear un nuevo esquema de financiamiento y obligar a cada demarcación a instalar un área dedicada a la planeación.

Para evitar la desarticulación urbana, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) emitirá un dictamen obligatorio que garantice la armonización del Programa de Ordenamiento Territorial y del Programa de Gobierno de cada alcaldía con los planes de la capital.