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Proponen el rescate de barrios y plantean ciudad de los 15 minutos

La urbanista Sara Topelson llama a acercar escuelas, comercios, transporte y parques a distancia caminable como medida contra la expansión

Por: Marco Nájera

En el Foro Owens-Corning 2026 se reportó que, entre 1980 y 2020, la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) pasó de 14 a 21 millones de habitantes.
En el Foro Owens-Corning 2026 se reportó que, entre 1980 y 2020, la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) pasó de 14 a 21 millones de habitantes.Marco Nájera

Para revertir el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida en la capital, la arquitecta y urbanista Sara Topelson propuso retomar el modelo tradicional de barrios, como Coyoacán, San Ángel o Santa María la Ribera, bajo el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde los habitantes tengan escuelas, comercios, transporte y parques a distancia caminable.

Durante su participación en el Foro Owens-Corning 2026, la socia fundadora de Greenberg + Topelson Architects advirtió que la mancha urbana de la Ciudad de México y su zona metropolitana creció de forma desproporcionada respecto a su población en las últimas cuatro décadas, lo que hoy colapsa la movilidad y encarece los servicios públicos.

La especialista presentó datos duros que evidencian el fenómeno: entre 1980 y 2020, la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) pasó de 14 a 21 millones de habitantes (un aumento de 1.5 veces), pero su superficie se multiplicó por 4.7, al pasar de 51 mil a 242 mil hectáreas.

A nivel capitalino, la tendencia es similar. Mientras que la población creció marginalmente de ocho a nueve millones de habitantes desde 1980, la mancha urbana se expandió 3.6 veces respecto a sus 32 mil hectáreas originales.

“Deberíamos de promover que hoy 2026 la ciudad ya no se expanda, sino se vea hacia dentro. ¿Qué oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de construcción tiene hacia dentro la ciudad?.”

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