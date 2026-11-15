Proponen el rescate de barrios y plantean ciudad de los 15 minutos

Para revertir el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida en la capital, la arquitecta y urbanista Sara Topelson propuso retomar el modelo tradicional de barrios, como Coyoacán, San Ángel o Santa María la Ribera, bajo el concepto de la ciudad de los 15 minutos, donde los habitantes tengan escuelas, comercios, transporte y parques a distancia caminable.

Durante su participación en el Foro Owens-Corning 2026, la socia fundadora de Greenberg + Topelson Architects advirtió que la mancha urbana de la Ciudad de México y su zona metropolitana creció de forma desproporcionada respecto a su población en las últimas cuatro décadas, lo que hoy colapsa la movilidad y encarece los servicios públicos.

La especialista presentó datos duros que evidencian el fenómeno: entre 1980 y 2020, la población de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) pasó de 14 a 21 millones de habitantes (un aumento de 1.5 veces), pero su superficie se multiplicó por 4.7, al pasar de 51 mil a 242 mil hectáreas.

A nivel capitalino, la tendencia es similar. Mientras que la población creció marginalmente de ocho a nueve millones de habitantes desde 1980, la mancha urbana se expandió 3.6 veces respecto a sus 32 mil hectáreas originales.