Promueven sistemas integrales vivientes

El gobierno de la Ciudad de México busca convertir las áreas verdes de la capital en "sistemas integrales vivientes" en donde convivan diversas especies de flora y fauna.

Para ello, propuso la creación de la Norma Ambiental para la CDMX PROY-NACDMX-006-RNAT-2026, con la que pretende dar sustento a las acciones de creación, mantenimiento, conservación y rehabilitación de estos espacios.

"Se pretende que las áreas verdes de la Ciudad de México sean consideradas un sistema integral viviente en el que conviven diversas especies de flora y fauna, y que las condiciones que definen las acciones señaladas sean la respuesta al entorno físico-ambiental, urbano y social para asegurar la preservación del espacio.”

Entre los requisitos que contempla el documento, que estará en consulta hasta mediados de noviembre, destaca que las actividades de creación, mejoramiento y mantenimiento se realizarán con base en un proyecto elaborado previamente, el cual incluirá un programa de trabajo para asegurar su conservación a largo plazo y garantizará la disponibilidad de agua para riego.

Asimismo, el proyecto contemplará preferentemente especies nativas de México producidas en viveros con autorizaciones vigentes.

En caso de plantación o restitución de árboles, se deberán colocar ejemplares de mínimo dos metros de altura para especies de porte bajo y tres metros para el resto.

Los suelos de mala calidad se mejorarán mediante su descompactación e incorporación de mezclas de materia orgánica, materiales pétreos, composta y suelos artificiales; mientras que en sitios con inestabilidad de laderas y erosión se establecerá vegetación con técnicas como surco de media luna, terraza de muro de piedra, hidrosiembra, entramado vivo, vallas de retención y zanjas de infiltración, entre otras.

La Sedema advirtió que actualmente las acciones relacionadas con las áreas verdes se realizan de manera deficiente.

"En la actualidad, la mayoría de las acciones orientadas a su creación, mantenimiento, conservación y rehabilitación se realizan de manera inadecuada, con la consecuente disminución de la potencialidad de los servicios ambientales que las áreas verdes puedan dotar a la Ciudad de México”, señaló la dependencia.

"Es necesario, por tanto, la planificación y el diseño adecuados que incluyan técnicas y soluciones para el patrimonio natural que permitan aumentar y mejorar los servicios ambientales, la resiliencia, seguridad y conectividad ecológica en beneficio de la biodiversidad y la ciudadanía.”

La dependencia subrayó que, ante el cambio climático, la contaminación y la pérdida de hábitats, estos espacios son fundamentales.

"Las áreas verdes constituyen componentes esenciales de la infraestructura verde de la Ciudad de México y contribuyen al equilibrio ecológico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, al disminuir las islas de calor, capturar contaminantes y partículas suspendidas, actuar como sumideros de carbono, favorecer la infiltración de agua pluvial, reducir la erosión y los niveles de ruido, así como proporcionar refugio y alimentación para diversas formas de vida, además de generar beneficios relacionados con la salud pública, la recreación y la imagen urbana", puntualizó.