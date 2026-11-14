Detienen en Gustavo A. Madero a sujeto con 30 tarjetas bancarias y marihuana

Un hombre de 36 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en posesión de 30 tarjetas bancarias de diversas instituciones financieras, un vehículo de alta gama y 20 dosis de marihuana, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La captura se registró durante los recorridos de seguridad y vigilancia que realizaban los uniformados en la colonia Bondojito. Al circular por el cruce de las calles Norte 62-A y Oriente 106, los efectivos policiales detectaron una conducta inusual al interior de un automóvil blanco de gama alta estacionado en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial de la dependencia capitalina, los policías observaron que el tripulante manipulaba diversas bolsas de presunta marihuana.

Foto: SSC

Ante la probable comisión de un hecho delictivo, los oficiales se aproximaron al vehículo para realizar una inspección. Conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados efectuaron una revisión preventiva al sospechoso.

Como resultado de la inspección, se le aseguraron 20 bolsitas con el aparente enervante, un teléfono celular y un lote de 30 tarjetas bancarias de distintos bancos, cuya legal propiedad y procedencia el individuo no pudo acreditar en el lugar.

Por estos hechos, el hombre de 36 años de edad fue detenido y, junto con los objetos asegurados y el vehículo, presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.