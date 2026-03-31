5 balnearios imperdibles para escaparte este fin de semana cerca de la CDMX

Si estás buscando un plan diferente para este fin de semana cerca de la Ciudad de México, hay balnearios que combinan el descanso, diversión y aventura en un solo lugar. Desde balnearios con aguas termales y toboganes, hasta espacios para acampar o disfrutar de música en vivo.

Estos destinos se han convertido en una escapada ideal para salir de la rutina sin gastar de más, aquí la ubicación y los costos:

EL GÉISER:

Es un balneario de aguas termales piscinas, saunas naturales y toboganes para niños. El lugar tiene además un área de campamento, hotel, restaurante, cabañas y tirolesas. La entrada general va desde los 220 pesos (niños mayores a los 95 cm, pagan entrada general), INAPAM: 110 pesos.

Este sábado 28 de marzo, hay una noche especial, dónde habrá música en vivo sin costo adicional.

Foto: Facebook El Geiser Balneario SPA (página oficial)

Ubicación: El Geiser S/N, 42461 Río Grande, Hidalgo.

PARQUE ACUÁTICO EL TEPHÉ:

El parque de aguas termales, tiene desde atracciones extremas con toboganes, hasta áreas relajantes. Hay zonas diseñadas para pequeños con resbaladillas y chapoteaderos.

El parque cuenta con ‘aquabar’, hotel, albercas con toboganes y áreas infantiles. Los costos de entrada general van desde los 250 pesos, los niños midiendo menos de un metro entran gratis.

Foto: https://tepatheacuatico.com.mx/

Ubicación: Carretera México - Laredo km 152. El Tephé, Ixmiquilpan Hidalgo.

EL MAGUEY BLANCO:

El Parque Acuático Maguey Blanco, cuenta con atracciones extremas con toboganes, hay también albercas infantiles y un lago natural. Ofrece una zona destinada específicamente para acampar, cuenta con cabañas, palapas y asadores. El lugar facilita la renta de sombrillas, camastros mesas, sillas y casas de campaña.

La entrada general va desde los 180 pesos; presentando credencial del INSEN o INAPAM tiene un costo de 90 pesos.

Foto: https://www.magueyblanco.com.mx/

Ubicación: Carretera Ixmiquilpan - Progreso De Obregón, Maguey Blanco. Ixmiquilpan Hidalgo.

AMAJAC, ATOTONILCO EL GRANDE:

El Parque Acuático Amajac, ofrece aguas termales, toboganes, zonas verdes, espacios para acampar, hospedaje, restaurante, bar, spa y una variada propuesta gastronómica.

Con la reservación ya no tienes que pagar la entrada, además al entregar la habitación, puedes seguir disfrutando del balneario.

El costo de la entrada va desde los 170 pesos para los adultos y 130 para los niños.

Ubicación: Camino a Santa María Amajac s/n, Santa María Amajac 43310, Atotonilco El Grande, Hidalgo.

Foto: Facebook Balneario Amajac Oficial

PARQUE ACUÁTICO VALLE PARAÍSO:

Es un balneario con albercas para toda la familia, toboganes, jacuzzis, chapoteaderos. El lugar ofrece cabañas y hospedaje en hoteles. Hay tienda de abarrotes, restaurante, tienda de inflables, bebidas y zona de campamento. El costo es desde los 200 pesos y para INAPM en 100 pesos.

Ubicación: Valle Paraiso Balneario de aguas termales. Mexico - Laredo Km. 154, 42300 Ixmiquilpan, Hidalgo.

Foto: Parque Acuático Valle Paraíso:

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