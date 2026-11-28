Las fuertes lluvias registradas desde la mañana de ayer, consecuencia de la primera tormenta invernal de la temporada, generaron caos en distintos puntos de la Ciudad de México, con congestionamientos y encharcamientos.

Anillo Periférico, desde Xochimilco hasta el norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sufrió encharcamientos y asentamientos vehiculares; un trayecto que toma dos horas aproximadamente les tomó a los automovilistas más de cuatro.

El frío también se hizo sentir, ya que, de acuerdo con Protección Civil, se registró caída de aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco, en la zona conocida como La Y.

Capitalinos salieron a las calles con paraguas e impermeables ante las lluvias que comenzaron por la tarde. Fotos: Alejandro Aguilar y Cuartoscuro.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la población extremar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades ante las bajas temperaturas y lluvias registradas este día.

Encharcamientos e inundaciones afectan vialidades

Las afectaciones a la circulación se extendieron, además de la zona de Periférico, sobre Paseo de la Reforma; a la altura de la colonia Juárez se registraron encharcamientos, mientras que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX atendió una inundación sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en el cruce con Avenida México, en la colonia Ejército de Oriente.

En tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió al menos dos casos de árboles caídos: uno de ellos en la colonia Obrera, que afectó la circulación en José Tomás Cuéllar; se trata de un ejemplar de al menos 10 metros de altura.

La tormenta dejó encharcamientos en avenidas como Paseo de la Reforma y caídas de árboles en Azcapotzalco. Fotos: Alejandro Aguilar y Cuartoscuro.

Mientras que en la alcaldía Azcapotzalco se registró la caída de otro árbol en la calle Campo Cobo, de la colonia San Antonio; el ejemplar cayó sobre un vehículo y provocó afectaciones a la circulación.

Activan Alerta Roja por lluvias y bajas temperaturas

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por bajas temperaturas y fuertes lluvias previstas para la madrugada de este sábado, ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en la capital.

La medida busca alertar a la población sobre los riesgos asociados a las precipitaciones y al descenso de las temperaturas, por lo que las autoridades pidieron extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles afectaciones derivadas de estas condiciones climáticas