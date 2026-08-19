Ubicación y calidad redefinen el mercado inmobiliario en la CDMX

En el competitivo mercado inmobiliario de la Ciudad de México, la elección de un nuevo hogar ya no depende de manera exclusiva del precio o los metros cuadrados. La movilidad, la conectividad, los servicios cercanos y la calidad constructiva se han consolidado como los factores determinantes para garantizar la plusvalía y proteger el patrimonio.

Bajo este panorama, la firma GDC Desarrollos ha focalizado sus proyectos en cuatro alcaldías clave de la capital: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. A pesar de contar con perfiles urbanos y estilos de vida diversos, estas demarcaciones comparten atributos esenciales como infraestructura de transporte, acceso a servicios y una alta demanda de vivienda.

Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos, destaca que el concepto de adquisición ha evolucionado.

"Hoy las personas no compran solamente un departamento; están eligiendo el entorno en el que quieren desarrollar su vida", afirmó.

De acuerdo con el directivo, la ubicación estratégica debe acompañarse indispensablemente de un diseño funcional y alta calidad en la construcción para generar valor sustentable a largo plazo.

Cada una de estas demarcaciones responde a distintos segmentos del mercado:

Álvaro Obregón: Ofrece un contraste entre áreas residenciales consolidadas, corredores corporativos y zonas de valor histórico y natural.

Benito Juárez: Destaca por su alta conectividad, accesibilidad a centros comerciales y culturales, facilitando un estilo de vida urbano práctico.

Cuauhtémoc: Alberga los principales ejes corporativos, turísticos y gastronómicos, ideal para quienes buscan realizar sus actividades a corta distancia.

Miguel Hidalgo: Combina el dinamismo empresarial y comercial con espacios verdes emblemáticos como el Bosque de Chapultepec.

Frente a la diversidad de estilos de vida en la metrópoli, el principal reto para las desarrolladoras es sostener criterios de calidad homogéneos. Adaptarse a la personalidad de cada barrio sin descuidar el estándar constructivo se vuelve indispensable para asegurar que la compra de una propiedad siga siendo una inversión patrimonial sólida en los años por venir.