Coyoacán fortalece su infraestructura deportiva con la rehabilitación del Deportivo José Gorostiza

La Alcaldía Coyoacán anunció la rehabilitación integral del Deportivo José Gorostiza, ubicado en el barrio de Santa Catarina, junto a Los Viveros de Coyoacán, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura deportiva de la demarcación.

Por instrucciones del alcalde Giovani Gutiérrez, el director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, encabezó este fin de semana una reunión con alrededor de un centenar de personas usuarias, vecinas y vecinos, quienes solicitaron conocer los detalles del proyecto.

Durante el encuentro, que se prolongó por aproximadamente dos horas, se acordó establecer una mesa de comunicación para mantener informada a la comunidad sobre el avance de las obras y atender sus inquietudes.

Cravioto Padilla explicó que los trabajos serán financiados con recursos públicos y se desarrollarán de manera cronológica, parcial y rotativa, con el propósito de que las personas usuarias puedan continuar utilizando parte de las instalaciones mientras se intervienen las distintas áreas.

Entre las acciones contempladas se encuentran la rehabilitación y renovación de equipos deportivos y ejercitadores, la mejora del área de box y del espacio multifuncional, así como trabajos de pintura en las canchas y rehabilitación de tableros. También se instalarán nuevas bancas y se rehabilitarán integralmente los sanitarios y la fuente del deportivo.

El proyecto incluye además la construcción de una caseta de vigilancia, la colocación de un pórtico de acceso al área infantil para reforzar la seguridad y la sustitución del piso amortiguante. Asimismo, se renovará el adoquín de los senderos del espacio deportivo.

Durante la presentación estuvieron presentes usuarios de las distintas actividades que se realizan en el deportivo, entre ellas calistenia, basquetbol y box. También participó el boxeador y campeón internacional Francisco Mateos, “El Coreanito”, quien desde hace varios años imparte clases de pugilismo en este lugar.

El funcionario destacó que la participación de las y los vecinos será fundamental durante el proceso, al tratarse de una obra realizada con recursos públicos y orientada a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y uso de las instalaciones.

Con la rehabilitación del José Gorostiza, la administración de Coyoacán suma nueve deportivos intervenidos: El Copete, Espartaco, Francisco J. Mújica, Huayamilpas, Emiliano Zapata, Santa Úrsula, el Gimnasio Coyoacán y La Fragata, además del propio José Gorostiza.

La intervención busca consolidar estos espacios como puntos de encuentro para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria, al tiempo que se mejora la infraestructura disponible para niñas, niños, jóvenes y personas adultas de la demarcación.