SSC asegura 20 mil pesos en Azcapotzalco y detiene al presunto asaltante

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México frustraron el robo de 20 mil pesos en efectivo a un cuentahabiente y detuvieron al presunto responsable en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos se registraron durante recorridos de patrullaje e inspección en la colonia Sector Naval, cuando los agentes de la SSC observaron a dos hombres forcejeando en la intersección de la calzada Camarones y la avenida Cuitláhuac. Al intervenir, uno de los involucrados solicitó auxilio y denunció que, tras retirar la suma económica de un banco cercano, fue interceptado y amenazado por el sujeto para despojarlo de sus pertenencias.

En una pronta acción, los uniformados aseguraron al sospechoso, de 24 años de edad. Siguiendo los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva en la que le incautaron un teléfono celular y recuperaron íntegramente los 20 mil pesos en efectivo, los cuales fueron reconocidos por la víctima, de 36 años.

El detenido fue informado de sus derechos de ley y puesto a disposición de la representación del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica en las próximas horas.