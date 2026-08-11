Gobierno federal refuerza estrategia "Atención a las Causas" para jóvenes

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia nacional “Atención a las Causas”, afirmando que la prioridad del Gobierno de México es invertir en la juventud mediante educación, empleo y pacificación territorial.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la encargada de la política interior explicó que programas como Jóvenes Transformando México y Jóvenes Unen al Barrio buscan reincorporar a las aulas o al mercado laboral a quienes han carecido de oportunidades. A través de visitas domiciliarias casa por casa, brigadistas escuchan las inquietudes de las y los jóvenes e impulsan la recuperación de espacios públicos mediante murales y actividades formativas.

En el ámbito educativo y productivo, Rodríguez destacó la ampliación del cupo en el nivel medio superior para evitar la deserción por falta de espacios o recursos económicos. A la par, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa vinculando a los beneficiarios con empresas, instituciones públicas y talleres para fortalecer sus capacidades laborales.

Como parte de la agenda comunitaria, la titular de la Segob anunció la Jornada Nacional “La Celebración de ser Joven” durante el mes de agosto, la cual incluye la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación” en 107 sedes del país, en coordinación con la Conade, así como el programa gratuito “Boxeando por la Paz” y los Circuitos Nacionales de Festivales por la Paz.

En materia de seguridad e inclusión social, la secretaria resaltó los resultados de la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, operada conjuntamente con la Defensa y sectores religiosos. Informó que, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía ha canjeado voluntaria y anónimamente 12 mil 207 armas de fuego por dinero en efectivo, incentivando además la entrega de juguetes bélicos por didácticos entre la niñez.

Finalmente, Rodríguez detalló que el Tianguis del Bienestar ha distribuido gratuitamente más de 3.4 millones de artículos nuevos en 35 municipios y 801 localidades marginadas, beneficiando a 421 mil personas. Concluyó señalando que, gracias al trabajo permanente en territorio, se han realizado más de 8.3 millones de trámites y servicios, consolidando un modelo que combate las causas estructurales de la violencia a través del bienestar social.