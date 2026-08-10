Suma Miguel Hidalgo más de 17 hectáreas de áreas verdes adoptadas

La alcaldía Miguel Hidalgo ya suma 178 mil 801 metros cuadrados de áreas verdes adoptadas por vecinos y empresarios quienes están comprometidos a cuidarlas y mantenerlas en buen estado, informó este martes su titular, Mauricio Tabe.

Se trata del programa Reverdece MH en donde ya se tienen adoptados 694 espacios públicos, banquetas, camellones, entre otros.

Tabe indicó que a finales de octubre se habrán plantado unos 600 árboles en toda la alcaldía como parte de este programa de reforestación.

Con ello, agregó, se superará la meta establecida de plantar dos árboles por cada uno de los 200 que se cayeron con la tormenta del 11 de junio.

“Y Miguel Hidalgo Reverdece es eso, es nuestra responsabilidad con nuestras áreas verdes, con nuestros parques, jardines y jardineras. Y desde el año pasado que inició en funciones la Dirección de Medio Ambiente, aumentamos el número de áreas adoptadas y aumentamos el número de árboles que se han plantado”, dijo.

Durante un recorrido por la Alameda de Tacubaya, Tabe invitó a los vecinos y empresarios a seguir participando.

Informó que la Alameda de Tacubaya recibió una rehabilitación que incluyó siembra de 3 mil 500 plantas, nueve árboles y retiro de toncones.