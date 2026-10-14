Puebla se suma a la estrategia nacional de salud y nutrición impulsada por el Gobierno Federal

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, hizo un firme llamado a transformar los hábitos alimenticios de la población y asumir el reto prioritario de recuperar la salud desde la mesa familiar, combatiendo directamente padecimientos crónicos como la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico.

Durante un encuentro celebrado en el Centro Expositor de la capital del estado, que albergó una feria gastronómica con la participación de cocineras tradicionales y productores locales, el mandatario estatal enfatizó que la alimentación nutritiva y la actividad física son los pilares fundamentales para elevar la calidad de vida en la entidad.

Armenta Mier subrayó que su administración trabaja en total concordancia y coordinación con la estrategia nacional que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar que el bienestar y el acceso a productos de calidad sean una realidad para todas las familias. “Todas y todos tenemos un papel importante en la salud de la población; tenemos mucho que hacer para recuperar la salud que empieza con la alimentación”, aseveró el titular del Ejecutivo estatal.

Al evento asistió la titular del Sistema Nacional DIF, Rocío García Pérez, quien respaldó la visión del gobierno poblano y destacó que el acceso a una alimentación adecuada no debe concebirse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental. García Pérez resaltó el despliegue de programas de seguridad alimentaria dirigidos a sectores vulnerables y precisó que, tan solo al cierre de 2025, el programa de alimentación escolar distribuyó 65.5 millones de raciones en todo el país. Asimismo, elogió el desempeño de Puebla en la implementación de la estrategia "Vive Saludable, Vive Feliz".

Por su parte, la presidenta honoraria del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, reconoció que una nutrición balanceada es la base del desarrollo infantil y de un envejecimiento digno, afirmando que una mesa con alimentos frescos y asequibles representa una oportunidad de futuro para las familias poblanas. La jornada concluyó con una muestra del patrimonio culinario y saberes ancestrales de municipios como Zapotitlán Salinas, Acatzingo y Cuautempan.