Impulsa Alfonso Durazo exportación ganadera en Sonora; proyectan 3 mil cabezas diarias hacia EE. UU.

Sonora se posiciona al frente del sector pecuario nacional tras convertirse en la primera entidad en reactivar el envío de bovinos hacia el mercado estadounidense, gracias a una estrategia integral respaldada por el Ejecutivo federal. De acuerdo con el reporte de la administración estatal, «con el impulso del mandatario estatal y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora se convirtió en el primer estado en reanudar las exportaciones de ganado a Estados Unidos; actualmente cruzan mil 300 cabezas diarias y acumula cerca de 30 mil animales exportados».

El ritmo de envío de animales en pie a través de los pasos fronterizos ha mostrado una aceleración constante desde finales de agosto. Durante una evaluación del sector, el gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que «fue el primer estado en el que inició la reapertura de exportación de ganado y hemos ido avanzando muy bien. Con tan buenos resultados, que se ha incrementado progresivamente la cuota diaria de exportación; iniciamos cruzando 700 cabezas diarias, hoy tenemos un cruce de mil 300 cabezas diariamente, ya hemos exportado 30 mil becerros a Estados Unidos».

La preservación del estatus zoosanitario de la región ha exigido una inspección minuciosa para evitar contratiempos en los puntos de revisión fronterizos. El informe oficial indica que el gobernador Alfonso Durazo enfatizó que «mantener la confianza del mercado estadounidense exige controles sanitarios rigurosos. Por ello, cualqiuer ejemplar que presente heridas ocasionadas durante el traslado, carezca de arete de identificación o muestre signos de debilidad física es retenido, como parte de los protocolos para preservar las condiciones zoosanitarias de la entidad».

Para dar abasto a la demanda del mercado norteamericano, el Gobierno de Sonora ejecuta la expansión logística en puntos clave de la frontera norte. En este sentido, la autoridad gubernamental detalló que «como parte de la estrategia de crecimiento, se continúa la ampliación del Centro Integral Ganadero, con trabajos en la estación cuarentenaria de Agua Prieta y los corrales ubicados en Douglas, Arizona. Esta infraestructura permitirá fortalecer la operación y avanzar hacia el objetivo de duplicar la capacidad de exportación, de mil 500 a 3 mil cabezas diarias».

Paralelamente, las dependencias sanitarias vigilan y atienden los brotes localizados de la plaga del gusano barrenador para frenar cualquier riesgo de propagación en la entidad. Las cifras institucionales señalan que «el reporte oficial registra 115 casos en Sonora, cuyos animales reciben tratamiento veterinario para asegurar el cierre adecuado de las heridas y prevenir reinfestaciones. La atención se desarrolla en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)... y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)».

La contención epidemiológica se sostiene mediante una ambiciosa estrategia biológica de alcance transfronterizo que busca blindar los hatos ganaderos. Sobre este despliegue técnico, el informe precisó que «como parte del operativo binacional, las brigadas terrestres mexicanas dispersan 20 millones de moscas estériles por semana mediante cámaras instaladas estratégicamente para establecer una barrera de contención hacia el norte. A estas acciones se suma el equipo de APHIS-USDA, que realiza liberaciones aéreas de 6 millones de moscas estériles provenientes de Panamá en la región de Nacozari, para alcanzar un total de 26 millones de ejemplares semanales».

Las medidas implementadas consolidan el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo productivo y la estabilidad económica de las familias dedicadas al campo. Al respecto, la administración estatal concluye que «con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una estrategia integral que combina la expansión de la infraestructura, el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios y la coordinación binacional para contener el gusano barrenador, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias ganaderas».