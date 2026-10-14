Janecarlo Lozano transforma Cuautepec con nuevo Sendero de Paz y rehabilitación urbana

Con el firme objetivo de combatir la inseguridad y devolver la tranquilidad a las familias de Gustavo A. Madero, el alcalde Janecarlo Lozano encabezó la inauguración del Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la zona de Cuautepec. La intervención integral busca rescatar el entorno urbano como un eje prioritario de prevención del delito.

Acompañado por vecinos de la demarcación, Janecarlo Lozano destacó que la transformación del espacio público no se detendrá en las avenidas principales, sino que llegará a cada rincón de la alcaldía, priorizando aquellas comunidades que por años padecieron un histórico rezago en infraestructura. “Hoy recuperamos este espacio porque la belleza también transforma comunidades”, afirmó el mandatario local durante el acto protocolario.

Las obras abarcaron dos kilómetros de la avenida Arroyo La Armella, donde se colocaron 500 luminarias para brindar iluminación eficiente y mayor certeza peatonal durante la noche. Asimismo, la administración territorial ejecutó el reencarpetado de 14 mil metros cuadrados de cinta asfáltica, respaldado por 40 mil metros lineales de balizamiento y la intervención de murales artísticos para renovar el entorno urbano.

El proyecto impulsado por el alcalde Lozano incluyó la reconstrucción de la Casa de Cultura Colosio, habilitada con un kiosco digital de última tecnología para fortalecer la educación de la juventud. En el mismo complejo se rehabilitó la cancha deportiva con pasto sintético, reja perimetral, reflectores y pintura en fachadas.

Con esta estrategia, Janecarlo Lozano reafirma su compromiso de articular iluminación, infraestructura, deporte y oferta cultural para reconstruir el tejido social y devolver la seguridad a las familias maderenses.