La Secretaría de Gobernación consolida la estrategia social contra la violencia en el país

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la presentación del balance integral del programa Atención a las Causas, estrategia central del Gobierno Federal para reconstruir el tejido social y reducir los índices delictivos mediante un enfoque humano, educativo y comunitario.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación subrayó que el acceso a la educación, la cultura y el empleo digno transforma entornos vulnerables en comunidades más seguras.

"Cuando estas acciones llegan a las comunidades, cambian historias de vida y la manera en que las personas viven y sienten su entorno", enfatizó Rodríguez.

Alcance social e infraestructura educativa

Entre los pilares del informe destacan las Ferias de Paz, con más de 8.7 millones de trámites y servicios entregados directamente a las familias, eliminando barreras de traslado y costos en gestiones de identidad y asistencia médica. Asimismo, el programa Tianguis del Bienestar alcanzó 36 municipios beneficiados en regiones prioritarias, distribuyendo más de 3.5 millones de artículos decomisados.

En materia de desarme e inclusión juvenil, la funcionaria reportó logros prioritarios:

Sí al Desarme, Sí a la Paz: Ha recolectado 14,077 armas de fuego entregadas de forma anónima a cambio de incentivos económicos, además del canje de más de 15,000 juguetes bélicos por didácticos.

Infraestructura Educativa: Se ejecutan 485 obras de construcción y ampliación de planteles de educación media superior en los municipios con mayor incidencia delictiva.

Jóvenes Construyendo el Futuro: Registra a más de 168,000 beneficiarios vinculados a centros de capacitación laboral.

Deporte, cultura y coordinación institucional

En el ámbito cultural y deportivo, Rodríguez resaltó la construcción de 60 Centros “México Imparable”, el despliegue del programa Boxeando por la Paz, así como la masiva Clase Nacional de Baloncesto, que reunió a 513,000 participantes. Asimismo, anunció la celebración de la Jornada Nacional para el Mural Temático más grande del mundo el próximo 29 de octubre.

Para concluir, la secretaria de Gobernación reconoció el trabajo transversal de las 53 instituciones participantes en la estrategia social, así como la labor diaria del Gabinete de Seguridad y las Mesas de Construcción de Paz, reafirmando el compromiso del Gobierno Federal por garantizar tranquilidad y bienestar a las familias mexicanas.