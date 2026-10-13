ISSSTE expande su red de salud en CDMX con seis nuevos consultorios en CDMX

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) concluyó la construcción de seis nuevos consultorios en distintas zonas de la Ciudad de México. Con esta entrega, la institución suma ya nueve espacios de atención médica de primer nivel en la capital del país, como parte del plan de expansión de la infraestructura sanitaria nacional.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, informó que las nuevas instalaciones se ubican estratégicamente en las alcaldías Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Entre los puntos habilitados destacan la sede de la Alcaldía Tláhuac, el pueblo de Tecómitl, la Casa Popular en Magdalena Contreras, Cuautepec, el Teatro Esperanza Iris y el Hospital Infantil ‘Federico Gómez’.

Batres Guadarrama subrayó que estos recintos están equipados para atender tanto a derechohabientes como a población abierta, alineándose con las políticas de salud pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cada consultorio dispone de sala de espera, sanitarios, equipo de cómputo, mesas de exploración universal y pediátrica, básculas con estadímetro y negatoscopio.

Asimismo, el funcionario destacó que los nuevos módulos cuentan con un catálogo de 92 medicamentos gratuitos básicos, entre los que figuran antibióticos, antialérgicos, antihipertensivos y antidiabéticos para el tratamiento oportuno de la ciudadanía.

Estos seis consultorios se añaden a los tres operados previamente en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Cultural Ollin Yoliztli y la Alcaldía Tlalpan.

El despliegue forma parte del compromiso del ISSSTE de aportar 500 consultorios dentro del marco del Servicio Universal de Salud. A la fecha, la dependencia ha instalado 113 unidades en nueve entidades del país —incluidas Michoacán, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Chiapas— y prevé cerrar el año con un total de 200 espacios concluidos para reforzar la atención primaria en el territorio nacional.