Mario Delgado destaca avances clave y becas universales en la política educativa nacional

En el marco de la gira institucional "Honestidad y resultados", encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó una amplia evaluación de la política educativa nacional. El funcionario subrayó que los proyectos desplegados en Educación Básica, Media Superior y Superior consolidan el derecho constitucional a las aulas, con el objetivo firme de evitar la deserción escolar por limitaciones económicas.

Mario Delgado enfatizó que la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" se ha constituido como una pilar central de justicia social. La estrategia ejerció un presupuesto de 87 mil 393 millones de pesos, beneficiando directamente a 15 millones de alumnas y alumnos de niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, con una cobertura que alcanzó a 11.1 millones de familias en el territorio nacional.

En materia de infraestructura escolar, el titular de la SEP resaltó las aportaciones directas otorgadas a través del programa "La Escuela es Nuestra". Tan sólo en el primer semestre de 2026, la iniciativa canalizó 18 mil 406.1 millones de pesos a 65 mil 745 comunidades de educación básica. Paralelamente, en el nivel medio superior se asignaron 4 mil 288.8 millones de pesos para beneficiar a 5 mil 737 planteles.

El funcionario federal puso especial énfasis en la revalorización del magisterio. Delgado Carrillo informó que más de 23 mil docentes de educación básica accedieron al programa de promoción horizontal durante el ciclo 2025-2026, obteniendo incentivos salariales directos. Asimismo, detalló que el gobierno avanza hacia la edificación de un nuevo sistema transparente de admisión, promoción y cambios de adscripción que sustituirá de manera definitiva a la Usicamm, erradicando prácticas de corrupción.

Respecto a la expansión de la matrícula pública en Educación Superior, el secretario anunció la apertura de 13 nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con capacidad para 119 mil 280 estudiantes, así como el crecimiento de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que alcanzarán 239 sedes. Estos esfuerzos permitirán integrar a cerca de un cuarto de millón de jóvenes que anteriormente no encontraban opciones en el sistema universitario público.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Educación Pública abordó las políticas de salud integral en el entorno escolar. Destacó el impacto del programa "Vive saludable, vive feliz", mediante el cual se evaluó el estado físico, bucal y visual de 10.9 millones de estudiantes de primaria, logrando además erradicar la venta de comida chatarra en más del 86 por ciento de las escuelas públicas.

En el ámbito normativo, Delgado reveló que 17 entidades federativas ya han promulgado leyes para regular el uso de dispositivos móviles y teléfonos inteligentes dentro de las aulas de clase.