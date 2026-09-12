Acuerdan Alcaldía Coyoacán y vecinos mesa de diálogo por obras en la plaza de La Conchita

Autoridades de la Alcaldía Coyoacán y representantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sostuvieron una reunión de trabajo con alrededor de cincuenta vecinas y vecinos del histórico Barrio de La Concepción, conocido popularmente como La Conchita. El encuentro tuvo como objetivo central atender las inquietudes y resolver las dudas de la comunidad respecto a las intervenciones urbanas que se llevan a cabo en la emblemática plaza del sector.

En el sitio coinciden actualmente dos intervenciones distintas. La primera corresponde a un proyecto impulsado por la demarcación para la renovación de áreas verdes, enfocado en la creación de un jardín polinizador integrado por especies botánicas endémicas de la zona de Los Pedregales. El segundo proyecto consiste en el cercado perimetral de las jardineras mediante vallas metálicas, iniciativa que resultó ganadora dentro del esquema de Presupuesto Participativo propuesto y votado por la propia ciudadanía bajo la normativa del IECM, aunque esta obra en particular aún no ha dado inicio.

Ante la inquietud generada entre los habitantes del barrio desde el comienzo de las labores de jardinería, la administración local convocó a la mesa de diálogo. Durante la sesión, los titulares de las direcciones generales de Participación Ciudadana, Jurídico y Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Servicios Urbanos, en compañía de la representación del Distrito 26 del IECM, detallaron el funcionamiento institucional de los recursos participativos y escucharon las posturas de la comunidad.

Como resultado de la jornada, las partes acordaron el establecimiento de una mesa de trabajo permanente coordinada por funcionarios de la alcaldía. Este espacio dará atención prioritaria a las solicitudes vecinales en materia de iluminación, mantenimiento de servicios urbanos, seguridad pública y recuperación de áreas comunes alrededor del espacio público.

Paralelamente, el IECM convocará en los próximos días a una asamblea comunitaria con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En dicha sesión se someterá a revisión la viabilidad técnica y social del proyecto ganador del Presupuesto Participativo para dirimir las diferencias de criterio existentes entre los residentes. Por su parte, la Alcaldía Coyoacán reiteró su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos para consensuar las soluciones operativas en la histórica plaza.