Tamaulipas reivindica en el Ángel de la Independencia la Victoria de Tampico de 1829

Desde la Columna de la Independencia, autoridades del estado de Tamaulipas y de la capital del país conmemoraron el 197 aniversario de la Victoria de Tampico de 1829. El acto cívico reivindicó el papel decisivo de la entidad y de la región del río Pánuco en la consolidación de la soberanía nacional, al recordar la derrota definitiva de la última expedición española que intentó la reconquista de México.

La ceremonia contó con la participación de personal de la Guardia Nacional y miembros del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Durante el encuentro se rindieron honores a la Bandera Nacional y se entonaron los himnos correspondientes con el acompañamiento de la Banda de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira.

Como oradora principal, la alcaldesa de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, hizo un llamado a las nuevas generaciones a recuperar el orgullo histórico y reconocer el valor de la sociedad regional. La edil enfatizó que el triunfo militar de 1829 no sólo dependió de las fuerzas armadas, sino de la integración activa de la población civil —campesinos, pescadores y artesanos— de municipios de Tamaulipas y Veracruz como Tampico, Altamira, Ciudad Madero, Pueblo Viejo y Tampico Alto.

Por su parte, David Granados, presidente de Rescate Histórico de México A.C., subrayó que esta victoria constituyó el primer gran triunfo militar del México independiente frente a una intervención extranjera, obligando a las tropas invasoras a capitular y entregar sus armas antes de abandonar el territorio. En la misma línea, Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del DIF municipal de Altamira y representante del alcalde Armando Martínez Manríquez, destacó que la resistencia popular fue el pilar fundamental para salvaguardar la independencia del país.

En el marco del evento, organizado por la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México a cargo de Iris Lídice Francioli Villa, se anunció la creación de un comité integrador rumbo al Bicentenario de la gesta en 2029. La iniciativa buscará coordinar a las cinco ciudades históricamente vinculadas y desarrollar proyectos culturales y turísticos, entre los que destaca la creación de la "Ruta de la Victoria" entre los estados de Tamaulipas y Veracruz.

El acto conmemorativo concluyó con la colocación de una ofrenda floral, una guardia de honor y un minuto de silencio en memoria de los defensores de la patria de 1829, reafirmando el compromiso cívico de preservar la memoria histórica regional en la capital del país.