Este modelo sí funciona: Claudia Sheinbaum sobre solidez economica

Al realizar su gira por Quintana Roo, con motivo de su segundo informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo y hay un récord de inversión extranjera directa en el país.

"El peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo y estamos en récord de inversión extranjera directa. Este modelo funciona. Da resultados", señaló.

La Jefa del Ejecutivo también informó sobre la propuesta de mejorar el primer nivel de salud en el país, para que la población no destine recursos a los consultorios particulares.

"Nos dimos cuenta que hace falta un nivel primario de atención a la salud. Por ejemplo, cuando uno se enferma de algo no muy grave, ¿A dónde va uno? Pues muchas veces al consultorio del doctor que le cobra uno. No está mal que haya medicina particular, pero debe haber la posibilidad de la atención pública gratuita porque el acceso a la salud es un derecho. Entonces, todos los estados que están en el IMSS Bienestar, entre ellos Quintana Roo, vamos o ya lo estamos haciendo un programa de consultorios de primer nivel", indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 486 mil 167 beneficiarios en Quintana Roo, y los programas aplicados en el estado tienen una inversión de 9 mil 241 millones de pesos cada año.

Resaltó que el Tren Maya de carga ayudará a distribuir mercancías.

"Ya va muy avanzado, lo vamos a inaugurar el próximo año", refirió.