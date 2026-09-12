Azucena Cisneros encabeza el rescate de parques privatizados en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la recuperación del Parque Texalpa, un espacio comunitario que permaneció privatizado y cerrado con candados por particulares durante varios años. Mediante la intervención directa del gobierno local, la alcaldesa logró restituir el inmueble a los habitantes de la zona, entregándolo totalmente remozado, pintado y acondicionado con murales para el uso público.

Durante el acto, Cisneros Coss afirmó categóricamente que en Ecatepec se acabaron las concesiones indebidas de predios públicos a entes privados, subrayando que el territorio se defiende en favor de la ciudadanía. La alcaldesa anunció además que su administración mantiene un plan prioritario para recuperar más de 500 espacios urbanos en la demarcación —incluidos parques y áreas deportivas— que permanecían en el olvido o bajo el dominio de particulares.

Para dar vida a las instalaciones, la alcaldesa impulsó la llegada del programa municipal "Cambia de Cancha", el cual ofrece disciplinas deportivas y talleres culturales de manera gratuita. En el Parque Texalpa, así como en los predios contiguos La Avioneta y Las Canchas, instructores capacitados imparten clases de boxeo, zumba y basquetbol, beneficiando directamente a decenas de niñas, niños y jóvenes del sector.

Vecinos y deportistas de la comunidad expresaron su respaldo a la presidenta municipal Azucena Cisneros por retirar las restricciones de acceso y transformar un sitio que anteriormente representaba un foco de inseguridad. Con esta estrategia integral de rescate urbano, la alcaldesa reafirma su compromiso de devolver la infraestructura pública a las familias mexiquenses y fomentar el deporte en las colonias más vulnerables.