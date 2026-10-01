Llama Pedro Haces a legislar sobre la Inteligencia Artificial desde Iberoamérica

Desde el XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en Madrid, el diputado federal mexicano Pedro Haces Barba hizo un urgente llamado a los legisladores de la región para asumir un papel activo y definir las reglas regulatorias de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo que la discusión actual ya no radica en si esta tecnología transformará al mundo, sino en quién establecerá sus límites.

Durante el encuentro regional, donde dialogó con el rey Felipe VI de España, el legislador mexicano sostuvo que la humanidad atraviesa un cambio de época a velocidad extraordinaria. Haces reconoció el potencial transformador de la IA para acelerar descubrimientos médicos y elevar la productividad, pero alertó sobre sus riesgos latentes: la profundización de desigualdades, el desplazamiento laboral, la desinformación masiva y la automatización de decisiones injustas.

"Cuando los grandes de la inteligencia artificial frenan y piden límites, los parlamentarios del mundo no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados", enfatizó el congresista, señalando que la meta no es detener la innovación, sino construir reglas efectivas para acompañarla.

Para incidir directamente en esta transformación tecnológica, Pedro Haces propuso tres compromisos fundamentales para los parlamentos iberoamericanos:

Marcos legislativos flexibles: Crear leyes basadas en la gestión de riesgos que resguarden los derechos humanos y la seguridad, sin asfixiar el desarrollo económico.

Evaluaciones independientes: Implementar mecanismos externos de auditoría para los sistemas de IA más potentes, al señalar que ninguna empresa debe ser juez único de su propia tecnología.

Autoridades especializadas: Constituir entidades regulatorias autónomas en cada país, dotadas de capacidad técnica para auditar y actuar cuando la situación lo exija.

Haces concluyó su intervención instando a los congresistas a no ser meros espectadores. Subrayó que las normas que se construyan hoy determinarán la distribución de los beneficios tecnológicos y la protección ciudadana frente al futuro de la región.