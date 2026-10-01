Reducen 75% los homicidios en GAM: alcalde Janecarlo Lozano

En el marco de su segundo año de gestión al frente de la alcaldía Gustavo A. Madero, el alcalde Janecarlo Lozano presentó un informe sobre la situación de la seguridad pública en la demarcación, en el cual destacó una reducción del 75% en la cifra de homicidios dolosos en comparación con 2018, así como un descenso global del 60.6% en el promedio de delitos de alto impacto cometidos diariamente.

De acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los homicidios pasaron de un punto crítico de 244 en 2018 y 90 al inicio de la gestión en 2024, a registrar 60 casos al corte del presente periodo. Lozano subrayó la relevancia de atender prioritariamente este ilícito por la afectación directa a la vida de las familias maderenses.

"Cuando hablamos de un homicidio, no hablamos simplemente de una cifra o de una estadística, hablamos de vidas, hablamos de familias (...) estamos logrando la disminución más grande de la tasa de homicidios en la historia de Gustavo A. Madero", aseveró el edil.

Respecto a la incidencia delictiva general de alto impacto, la cifra anual bajó de 2,019 casos en 2024 a 1,453 en 2026, lo que representa una baja del 28.03%.

Asimismo, el promedio diario de este tipo de delitos cayó de 12.7 registrados entre 2015 y 2018 a un promedio de 4.7 actos delictivos por día en la actual administración.

"Estos datos no provienen de ninguna encuesta, ni de una percepción. Provienen de los delitos registrados con carpetas de investigación (...) Es la reducción histórica de los delitos más importante en la historia de la alcaldía", sostuvo.

En otros rubros, el robo a vehículo con violencia disminuyó un 67%, el robo a transportista descendió 50% y el robo a negocio con violencia bajó 34%.

Lozano atribuyó estos resultados a la estrategia denominada "Seguridad con bienestar social", que integró la instalación de un centro de inteligencia equipado con 4,500 cámaras y 1,500 tótems de seguridad, el despliegue del patrullaje territorial, el cierre total de giros negros en la zona y la habilitación de 300 kilómetros de senderos seguros.

"No escogimos entre combatir el delito o atender las causas. Decidimos trabajar en ambos frentes. Eso significa seguridad con bienestar social y esos son los resultados que hoy estamos presentando", concluyó el funcionario, al tiempo que instó a los mandos policiales y autoridades federales a mantener la vigilancia en el territorio.