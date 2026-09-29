Alfonso Durazo destina 300 mdp para transformar infraestructura municipal y deportiva en Sonora

Con el compromiso de atender de forma directa a las comunidades y responder a demandas históricas de infraestructura, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado una política pública enfocada en los municipios de Sonora, para la cual destina un presupuesto anual superior a 300 millones de pesos durante 2026.

A través del programa Gestión Emergente Transforma Sonora, operado por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), el Ejecutivo estatal canaliza estos recursos de manera estratégica para priorizar las necesidades de cada localidad. Al cierre del primer semestre del año, Cecop ha concretado 21 obras clave con un monto ejercido de 28 millones 170 mil 517 pesos para dignificar espacios comunitarios, deportivos y de convivencia social.

Entre las obras más destacadas gestionadas por la administración de Durazo Montaño figuran la rehabilitación general del campo de béisbol de la Unidad Deportiva Ramón Cebreros, en Cajeme; la remodelación integral del kiosko de la plaza 13 de Julio, en Guaymas; y el remozamiento de las instalaciones del Templo de San Ignacio de Loyola, en el municipio de Villa Hidalgo.

Asimismo, la administración estatal ha puesto especial énfasis en la infraestructura deportiva en sintonía con las iniciativas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el Mundial Social, orientadas a la recuperación del espacio público. En este rubro, la entidad concretó la realización de 53 canchas multifuncionales con una inversión de 16 millones 769 mil 19 pesos, proyecto prioritario para fomentar la actividad física y el desarrollo integral de la niñez y juventud sonorense.

El gobernador Alfonso Durazo reafirmó su compromiso de extender la obra pública a todas las regiones de la entidad. Aseguró que la política de su gobierno mantendrá la atención directa en las localidades para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras útiles, funcionales y de beneficio permanente que coloquen el bienestar de las familias en el centro de las decisiones oficiales.