Anuncia Delfina Gómez gira en cuatro municipios para presentar su Tercer Informe

Luego de rendir cuentas ante el Congreso local y presentar su balance de gestión desde el Teatro Morelos, en Toluca, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llevará los resultados de los primeros tres años de su administración directamente a las comunidades mediante una gira regional por cuatro municipios de la entidad.

La agenda territorial se desarrollará del 6 al 8 de octubre. La primera parada de la mandataria mexiquense será el lunes 6 de octubre en Donato Guerra. Posteriormente, el miércoles 7 sostendrá dos encuentros ciudadanos, el primero en Chicoloapan y más tarde en Cuautitlán Izcalli. Finalmente, la gira concluirá el jueves 8 de octubre en San Felipe del Progreso.

Durante estos recorridos, la Maestra Delfina Gómez detallará a la población los avances alcanzados en rubros prioritarios como seguridad pública, salud, bienestar social y generación de empleos. Asimismo, expondrá los logros de infraestructura del denominado “Año de las Obras”, periodo en el que la administración estatal reportó una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos destinados a más de 2 mil 500 proyectos urbanos, hídricos, educativos, carreteros y de movilidad.

Además de transparentar los resultados de la primera mitad de su sexenio, la gobernadora presentará los proyectos estratégicos para la segunda parte de su mandato. Entre los anuncios destacan el programa Clínica de Salud Bienestar Contigo —que incluirá 20 clínicas y atenderá a un padrón inicial de 300 mil beneficiarios— y una estrategia masiva de bacheo y repavimentación a ejecutarse desde noviembre junto con los ayuntamientos.

Finalmente, la mandataria reafirmará la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar proyectos prioritarios como el Plan Oriente, el cual contempla obras integrales de agua, drenaje, salud, educación e infraestructura vial para beneficiar a más de 10 millones de mexiquenses.