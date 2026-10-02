A 58 años del 68, el Gobierno garantiza los derechos humanos: Rosa Icela Rodríguez

En el marco de la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reafirmó el compromiso del Gobierno federal con la memoria histórica, la defensa de las libertades y la protección de los derechos humanos en el país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, la encargada de la política interior del país recordó los sangrientos acontecimientos del 2 de octubre de 1968 registrados en la Plaza de las Tres Culturas, al tiempo que subrayó la transformación en la conducción del Estado mexicano respecto a las demandas estudiantiles y sociales.

“A 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas decimos: #2DeOctubreNoSeOlvida. #Hoy tenemos un gobierno que protege los derechos humanos y acompaña las causas sociales”, expresó la funcionaria en su publicación.

Con estas declaraciones, la titular de Gobernación enfatizó la postura institucional de la administración de la Cuarta Transformación, marcando un deslinde con los regímenes autoritarios del pasado y reiterando que la fuerza del Estado no volverá a emplearse para reprimir movimientos civiles ni demandas ciudadanas.

La conmemoración del 2 de octubre sigue consolidándose como un hito clave dentro de la agenda de gobernabilidad y memoria pública, donde las autoridades federales refrendan su respaldo a las garantías individuales y al libre ejercicio de la protesta pacífica en México.