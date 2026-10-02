Pedro Haces urge a pasar del diálogo a los resultados en la diplomacia parlamentaria

Durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realiza en Madrid, España, el diputado federal Pedro Haces Barba hizo un llamado urgente a transformar la diplomacia parlamentaria en una herramienta eficaz y con capacidad real de generar resultados concretos frente a las crisis globales contemporáneas.

Ante legisladores de los 22 países de la región reunidos en la capital española, el congresista sostuvo que los desafíos actuales —tales como las tensiones comerciales, los flujos migratorios, la desigualdad, el cambio climático y el acelerado avance tecnológico— demandan un esquema renovado de colaboración internacional. Afirmó que la diplomacia ya no puede mantenerse como una tarea exclusiva de los gobiernos centralizados ni ser considerada un privilegio estatal, sino una necesidad imperativa para los pueblos.

El legislador mexicano destacó que la diplomacia de las asambleas representa una extensión de la responsabilidad democrática, pues integra la pluralidad política en la mesa de discusión internacional. Remarcó que, aun con diferencias ideológicas en el ámbito local, la representación exterior exige unidad. Según explicó, este diálogo plural permite preservar puentes de comunicación en momentos de fricción entre gobiernos, además de velar por los derechos humanos y fortalecer los acuerdos comerciales.

Sin embargo, enfatizó que el principal reto de las delegaciones en esta cumbre es superar la retórica e ir más allá de las reuniones formales. “Necesitamos pasar del encuentro al resultado”, sentenció durante su intervención.

Para lograr dicha transición, Haces Barba planteó tres propuestas estratégicas:

Agenda permanente: Definir prioridades iberoamericanas en comercio justo, regulación de inteligencia artificial, derechos humanos, migración y desarrollo sostenible.

Red digital parlamentaria: Crear un sistema de intercambio de legislación y buenas prácticas que acelere la respuesta a problemas comunes, argumentando que la cooperación no puede tardar años cuando las crisis se desplazan en segundos.

Mecanismo de seguimiento: Establecer un órgano de monitoreo con metas claras, responsables asignados y métricas de evaluación para garantizar que los acuerdos se traduzcan en leyes, presupuestos y políticas públicas locales.

Finalmente, Pedro Haces Barba recordó que Iberoamérica abarca a más de 600 millones de personas. Exhortó a la cumbre a trascender el mero espacio de diálogo para convertirse en una plataforma donde la región se escuche, se entienda y actúe de manera unida.