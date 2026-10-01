Aumenta inversión en ciencia y humanidades

Para 2026 se incrementó en 111 por ciento el gasto en materia de ciencia, humanidades y tecnología, informó la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz en la rueda de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que el enfoque del actual gobierno es generar investigación en proyectos que puedan retribuir en soluciones a problemas que tiene la población, a diferencia de los anteriores gobierno que llegaban a financiar proyectos de la iniciativa privada.

“Este año, respecto al 25, subimos mil 676 millones de pesos, que fueron 111 por ciento respecto al 25. Solamente en este año hubo este aumento. Proyectos que hacen directamente las instituciones y que nosotros aportamos el recurso, se aumentaron 48 por ciento” (…) “Las becas aumentaron 5.8 por ciento, desde 2025, 26 por ciento aumentaron. O sea, este año otra otro aumento de 12 por ciento”, explicó Ruiz.

Además de los proyectos prioritarios en el ramo, entre los que se encuentran la construcción de una súper computadora, de un campus especializado en inteligencia artificial, el proyecto del auto eléctrico Olinia, de los satélites y de los drones, alerta de tormentas, la presidenta Sheinbaum hizo hincapié en el programa de retorno de los académicos de alto nivel que tuvieron que migrar.

Se trata de 538 académicos que a la fecha han retornado temporalmente al país para dictar una cátedra o conferencia para compartir sus conocimientos con investigadores, académicos y estudiantes mexicanos.

“¿Qué se les da de manera honorífica? El sistema nacional de investigadores, si es que tienen los méritos suficientes, y también la posibilidad de tener viáticos para venir a México a dar una clase, a dar una conferencia o también a formar doctores, por ejemplo, que estén estudiantes de doctorado, que ellos puedan ser tutores desde el extranjero de estos estudiantes para poder tener pues acceso a otro conocimiento”, explicó Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo puntualizó que los académicos mexicanos han retornado al país provenientes de 37 países a donde migraron y establecieron su residencia, y han entablado relaciones con 82 instituciones educativas mexicanas.

En la rueda de prensa se detalló que la Secretaría coordina 108 Laboratorios Nacionales; 27 Centros Públicos de Investigación, genera 2 mil 536 programas en el Sistema Nacional de Posgrados; 48 mil personas investigadoras del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; otorga 100 mil becas y apoyos para estudiantes, entre otros rubros.