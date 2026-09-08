Lord Garrafones rompe el silencio: Explica por qué llenó 40 litros de refresco en Costco

Lo que parecía una visita habitual a una sucursal de Costco en Aguascalientes desató un intenso debate nacional luego de que se viralizara un video en redes sociales con un cliente que ha sido bautizado como "Lord Garrafones", quien en las grabaciones aparece rellenando dos garrafones de aproximadamente cada uno 20 litros con refresco de las máquinas de autoservicio.

El video generó duras críticas al usuario quienes calificaron que estaba cometiendo un abuso recibiendo comentarios negativos en redes sociales al señalarlo de abusivo.

La explicación de Lord Garrafones: "Estábamos en todo nuestro derecho"

Ante el linchamiento digital y la difamación que sufrió su familia, el protagonista del video decidió dar su versión para aclarar los hechos. Explicó que la enorme cantidad de refresco correspondía a un pedido masivo de alimentos pagado con antelación y que fue el propio personal de la tienda quien le sugirió llevar recipientes de gran tamaño para transportar los insumos.

Efectivamente yo hice un pedido grande de hot dogs en Costco. Como sabemos, cada hot dog incluye un vaso de refresco. El personal de Costco me atendió con mucha amabilidad y me sugirieron que nos lleváramos una hielera y dos garrafones, por si cabía mejor en uno o en lo otro", detalló el cliente sobre los acuerdos previos para recolectar la comida.

Asimismo, desmintió haber llenado los recipientes de manera arbitraria y que el propio personal del Costco le señaló a cuánto correspondían las bebidas que debía tomar luego de su compra.

Mi esposa empezó a llenarlos y nosotros no pusimos el garrafón directamente en la máquina expendedora; lo que nosotros hicimos fue contar vaso por vaso para saber exactamente cuánta cantidad nos estábamos llevando. Nos llevamos una cantidad menor, pero aun si hubiéramos querido estábamos en todo nuestro derecho ya que habíamos pagado ese producto".

Finalmente, criticó a las personas que, sin saber el contexto, lo criticaron: "ha sido filmado de una forma maliciosa con mala intención para difamar a una familia que no estaba haciendo nada malo ni incorrecto".

Durante el lunes, otros creadores de contenido se acercaron a la tienda para preguntar por el caso y señalaron que la persona había pagado por los hot dogs y tenía derecho a las bebidas y, de hecho, habían ayudado con ello.