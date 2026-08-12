Chiles en Nogada, la joya gastronómica de la temporada llegó a Camino Real ¡y tienes que probarla!

¿Existe un sabor que capture mejor la esencia de México que un Chile en Nogada perfectamente ejecutado? Este año, Hoteles Camino Real nos invita a redescubrir nuestras raíces a través de una receta que respeta la historia, el origen y la calidad. Desde la selección de productos locales hasta el toque maestro del Chef Hugo Avendaño, este es un recorrido gastronómico imprescindible para quienes buscan el verdadero sabor de nuestra cultura.

El Chile en Nogada es el platillo gastronómico de temporada. Se le conoce como “Platillo Emperador” al ser uno de los alimentos que se sirvió a Agustín de Iturbide, proclamado emperador de México.

La temporada de Chiles en Nogada ha comenzado, transformando los restaurantes de Hoteles Camino Real en el centro de la cultura gastronómica mexicana. Del 10 de agosto al 24 de septiembre de 2026, los comensales podrán disfrutar de una experiencia que honra la historia, el sabor y la autenticidad de este platillo emblemático.

Esta propuesta no es solo una oferta culinaria, sino un compromiso con la preservación de las raíces mexicanas. Al respecto, Rosalinda González, directora general de Hoteles Camino Real, compartió la importancia de la calidad y el origen de los insumos.

“Utilizamos los mejores ingredientes en calidad, sobre todo productos mexicanos, porque son los productos originales que debe traer. No utilizamos variantes de chile, es solamente un tipo que es el tradicional”, expresó.

El secreto está en la receta

El Chef Ejecutivo Hugo Avendaño, quien lidera la propuesta gastronómica, ha puesto especial cuidado en cada detalle del "Chile en Nogada Camino Real", para que la esencia tradicional se mantenga intacta.

“Es un picadillo tradicional con frutas de temporada”, comentó el Chef sobre el relleno a base de carne de res y cerdo. Sobre la compleja y delicada elaboración de la salsa, el Chef Avendaño destacó el uso de productos nacionales y la técnica necesaria para lograr el equilibrio perfecto: “La salsa nogada se compone de nuez de castilla fresca, crema, queso de cabra. [...] Lo que le da el sabor, la tonalidad y la cremosidad es el queso de cabra, y el acento aterciopelado lo da el jerez, que también usamos un poquito dentro de nuestro relleno”.

Una experiencia para los sentidos

Para elevar esta experiencia, el grupo hotelero ha seleccionado un maridaje excepcional: vino espumoso argentino Moët & Chandon Rosé Impérial, un ensamble de Pinot Noir y Chardonnay que complementa la complejidad de los sabores poblanos. Si buscas vivir una auténtica fiesta de sabores patrios, los Hoteles Camino Real te esperan para disfrutar de esta joya de la cocina mexicana, preparada con el orgullo de los ingredientes 100% nacionales.