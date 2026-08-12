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Hot Fashion 2026: fechas, tiendas participantes y las mejores ofertas en ropa y belleza

Conoce las fechas, tiendas participantes y ofertas en el Hot Fashion 2026. ¡Renuévate al mejor precio!

Por: Fabiola Barrera

Hot Fashion 2026
Hot Fashion 2026Canva

Conoce el Hot Fashion 2026: te contamos cuándo es y dónde encontrar descuentos en ropa y belleza para renovar desde tu guardarropa hasta toda tu rutina de cuidado de la piel. ¡No te pierdas las ofertas y tendencias!  

Haz tu shopping online de manera inteligente en esta temporada; prepara tus carritos de compra y pon a prueba tu autocontrol con rebajas que difícilmente se repiten en otra época del año.

El Hot Fashion 2026 está organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y se ha consolidado como la fiesta de comercio electrónico por excelencia dedicada de manera exclusiva al universo del estilo de vida, la moda, el calzado, los accesorios y la belleza.

Durante varios días consecutivos, cientos de marcas nacionales e internacionales unen fuerzas con instituciones bancarias para desplegar promociones relámpago, envíos gratuitos y ofertas que hacen irresistible la experiencia de estrenar.

Hot Fashion 2026
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¿Qué es el Hot Fashion?

El Hot Fashion es la campaña digital de ventas enfocada al sector fashion & beauty más importante del país. Surgió como una iniciativa especializada de la AMVO para impulsar el comercio electrónico en categorías de alta demanda.

A diferencia de eventos como el Hot Sale o el Buen Fin, el Hot Fashion concentra el 100% de su catálogo en la imagen personal y las tendencias de temporada. 

¿Cuándo es el Hot Fashion 2026?

La edición 2026 del Hot Fashion arrancó formalmente el lunes 10 de agosto y termina el lunes 17 de agosto a las 23:59 horas.

Serán exactamente ocho días consecutivos de promociones ininterrumpidas donde las plataformas de comercio electrónico actualizarán constantemente sus inventarios y lanzarán las famosas "ofertas relámpago" por horas específicas. 

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Tiendas participantes en el Hot Fashion 2026:

  • SHEIN: Es uno de los titanes indiscutibles de la temporada digital, ofreciendo descuentos de hasta el 85%, cupones especiales, envíos gratis y dinámicas con embajadoras de moda.
  • Liverpool: La tienda departamental por excelencia despliega rebajas directas del 30%, 40% y hasta el 50% en ropa, calzado y accesorios, además de facilidades de pago a meses sin intereses y bonificaciones a monedero electrónico.
  • Sears y El Palacio de Hierro: Mantienen propuestas enfocadas en marcas de lujo internacional, perfumería exclusiva y moda de diseñador con beneficios de pago diferido.
  • Marketplaces de volumen: Mercado Libre, Amazon México y Coppel compiten activamente con catálogos masivos que abarcan desde ropa básica hasta calzado urbano, garantizando entregas prioritarias y cupones de descuento adicionales en el carrito de compra.
  • Marcas deportivas y casuales: Adidas, Nike, Puma, Levi's, Mango y C&A ofrecen precios reducidos en colecciones urbanas, tenis de alto rendimiento y ropa para el entrenamiento diario.
  • Cuidado personal y cosmética: Sephora, Estée Lauder, MAC Cosmetics e Yves Rocher destacan con descuentos en sueros, maquillaje, fragancias y kits de regalo.
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Tips para aprovechar el Hot Fashion 2026:

  • Crea tu lista de deseos o llena tu carrito de compras para verificar al instante qué productos sufrieron un descuento real.
  • Consulta las promociones de tu institución financiera, pues algunos ofrecen bonificaciones de entre el 10% y el 15% en compras a meses sin intereses o dinero de vuelta (cashback) al utilizar tarjetas de crédito digitales.
  • Asegúrate de que la dirección del sitio empiece con https:// y exhiba el candado de seguridad en el navegador. 
  • Ingresa siempre desde las aplicaciones o portales verificados de las tiendas participantes y desconfía de enlaces extraños.
  • Al comprar ropa y calzado en línea, confirma que la tienda disponga de cambios sencillos en sucursal o guías de devolución sin costo adicional dentro de un plazo de 15 a 30 días.

El Hot Fashion 2026 demuestra que la moda es una herramienta al alcance de todos. ¡Aprovecha los descuentos y disfruta estrenando el mejor estilo del año! 

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