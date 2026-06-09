Chiefs lanzan una serie de comedia narrativa en español dirigida a redes sociales, "El Offseason"

Este junio, los Kansas City Chiefs amplían su estrategia global de entretenimiento con el estreno de "El Offseason", la primera serie de comedia narrativa del club, creada completamente en español y diseñada para una nueva generación de fans digitales. La micronovela de nueve episodios se estrena el viernes 12 de junio y se lanzará dos veces por semana en Instagram, TikTok y Facebook a nivel internacional, así como en YouTube en Estados Unidos.

Fusionando la comedia de sketches con la narrativa clásica de las telenovelas, "El Offseason" sigue a cuatro jóvenes amigos que aman y trabajan para el equipo, que, de repente, se encuentran buscando propósito —y drama— cuando termina la temporada de futbol americano. Lo que comienza como una tranquila offseason rápidamente se convierte en caos, romance, rivalidades, alter egos, proyectos secundarios cuestionables y giros de trama exagerados.

De formato corto, con enfoque en personajes y diseñado para consumo vertical, la serie conecta con la creciente demanda global por contenido de microcomedia y ofrece a los fans una forma fresca de seguir conectados a Chiefs más allá del campo.

"Este es exactamente el tipo de oportunidad de storytelling que ofrece el offseason", dijo Lauren Denowitz, vicepresidenta de Brand Marketing y Fan Engagement de Chiefs. "Cuando los juegos se detienen, la conexión importa aún más. 'El Offseason' nos permite conectar con nuestros fans de una manera divertida, culturalmente relevante y completamente distinta a lo que hemos hecho antes, sin dejar de ser fieles a nuestra identidad".

La serie forma parte del enfoque más amplio de Chiefs en el crecimiento global y la conexión con los fans, con énfasis estratégico en audiencias de habla hispana en México, España —dos países en los que el equipo cuenta con derechos dentro del Global Markets Program— y Estados Unidos. Al apoyarse en el lenguaje universal del humor, "El Offseason" ofrece un punto de entrada accesible desde el entretenimiento para nuevos fans, al mismo tiempo que fortalece la relación con los actuales.

La autenticidad es clave en "El Offseason". La serie fue dirigida, coescrita y editada por el cineasta argentino Sebastián "Mega" Díaz, y cuenta con un elenco y equipo completamente hispanohablante. Fue coproducida por Chiefs en colaboración con La Doble, fable.works y Samba Digital, la agencia digital del club en México y España.

"El Offseason" se estrenará por episodios a partir de las 19:00 horas (CST) el viernes 12 de junio, con nuevos capítulos cada martes y viernes en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Estará disponible a nivel global, con subtítulos en inglés seleccionados.

El tráiler ya está disponible en el canal oficial de YouTube de Chiefs .