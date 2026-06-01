“Le falta garra” al video de la Selección Mexicana: estratega de comunicación

Este domingo fue difundido el video con el que la Selección Mexicana de fútbol presentó a sus 26 convocados rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Se trata de 4 minutos con 47 minutos que muestran algunos momentos históricos importantes para los mexicanos, así como los rostros que vestirán los jerséis verdes durante la gresca deportiva.

Sin embargo, pudo haberse tratado de un texto difícilmente cifrado, con datos que necesitan traducción y que no alcanzarían a los más jóvenes de la casa, y que “le falta garra” para generar ese ambiente tan necesario desde la tribuna. Así lo apuntó la publicista y estratega de comunicación, Ana María Olabuenaga.

“Me pareció un poco largo y que le falta un poco de garra al video. Me cuesta un poco de trabajo entender el México que refleja porque es un México como perdedor, que se levanta cuando pierde, como si nos estuviéramos preparando para ello. Me parece demasiado nostálgico”.

Para la especialista en generar mensajes para las masas, este video, si bien contiene mensajes que conmueven a los mexicanos y contiene frases memorables, le falta contenido que ayude a “levantar esa garra, ese espíritu, recuperar la emoción y levantarla”. Ello, incluso, cuando nuestra relación con los jugadores tiende a ser agridulce.

“Lo digo después de haber manejado publicidad o comunicación alrededor de mundiales, de torneos de fútbol: la Selección Mexicana es bien difícil porque amamos, pero odiamos, de una manera bestial. Decimos ‘jugaron como nunca, perdieron como siempre’, etcétera”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, la publicista analizó también el uso del fallecido actor Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, quien, a pesar de su alta popularidad, solo le habla a personas mayores y “dice poco a los jóvenes”.

“Yo no creo que estos jóvenes quieran seguir viendo el resiliente. Más allá de que el texto es muy complejo, que -como ellos mismos aceptan- está apoyado con inteligencia artificial; la voz de Chespirito también, que de repente se vuelve un poquito extranjera. Creo que le falta curaduría al trabajo de inteligencia artificial. Se vuelve un poco complicado para que un público más joven lo pueda asimilar y lo pueda hacer suyo”.

Para ello, la estratega consideró una mejor apuesta sería una voz joven que pueda empoderar a los mexicanos, “estoy un poco cansada del mexicano resiliente, pobrecito, apocado, sabiendo que va a perder. Ese es un mexicano que creo que ya debemos superar”.

“Me hubiera gustado tener una voz mucho más joven, mucho más apasionada, desgarrada hasta cierto punto, de pasión, y con ganas de ganar. Para mí, ese mexicano, aunque entiendo que es melodramático, es un México que ya debemos superar”.

Respecto a ese mensaje, Ana María apuntó el detalle de los 180 millones de mexicanos, que incluye a quienes viven en México y a los que radican en el extranjero, es tema obviado y que ha generado confusión entre quienes no logran discernirlo, “una sintaxis más quebrada, más emotivo, eso a mi me falta”.

“Cinco minutos, pues se pierde mucha atención porque no es, de entrada, muy claro, es confuso en texto por todos estos recursos literarios que utilizan. Es demasiado largo para los nuevos momentos de cómo consumimos internet”.

Y es que, incluso, el ambiente en el país no se muestra tan futbolero como se pudo haber vivido en el Mundial del 86, “era otra forma de relacionarnos con el fútbol”.

“Hay demasiadas opiniones y que creo que está todo muy disperso para que alguien pueda tener una opinión un poco más redondeada de lo que estamos viviendo. Entonces sí la teníamos y había una mayor unión”.

Finalmente y sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en este mundial, Ana María Olabuenaga apuntó que “ya es muy tarde para que aparezca” toda vez que fue ella misma la que anunció que no asistirá al partido inaugural, por lo que ahora su papel será “felicitarlos en el caso de que ganemos, con eso será suficiente”.