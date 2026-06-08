La nueva enfermería, liderazgo en primera línea: Tecmilenio

¿Se sigue pensando en la enfermería como una profesión únicamente asistencial o se está listo para reconocer su papel estratégico en la transformación de los sistemas de salud?

Hoy, organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que las y los profesionales de enfermería son actores clave en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la gestión de la atención.

No obstante, persiste una escasez de personal que impacta directamente en la calidad y cobertura de los servicios, lo que subraya la urgencia de invertir en su formación, desarrollo profesional, liderazgo y condiciones laborales.

Esta urgencia se comprende mejor cuando se reconoce que en la actualidad los profesionales de enfermería no solo acompañan al paciente sino que participan activamente en decisiones clínicas, implementan protocolos de alta complejidad, coordinan equipos multidisciplinarios y supervisan la calidad del servicio. Además, su cercanía con el paciente les permite tener una visión integral que impacta directamente en la seguridad y efectividad de la atención.

Esta evolución responde a un contexto que exige mucho más del sistema de salud. El envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la creciente demanda de servicios de salud han generado nuevos desafíos que requieren perfiles altamente capacitados. Ya no es suficiente con conocimientos técnicos básicos; hoy se necesitan profesionales con pensamiento crítico, habilidades de liderazgo y capacidad para tomar decisiones en entornos de alta presión.

Esta transformación ha impulsado también una evolución en su formación, que hoy exige una preparación integral capaz de ir más allá del aula y combinar conocimientos clínicos con habilidades humanas como la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo.

Así, las instituciones educativas enfrentan el reto de desarrollar modelos innovadores que acerquen a los estudiantes a entornos reales, donde puedan enfrentar situaciones complejas y fortalecer las competencias necesarias para su ejercicio profesional.

Considerando lo anterior, la Licenciatura en Enfermería de Tecmilenio refleja esta evolución al integrar modelos educativos innovadores y colaboraciones con ecosistemas de salud como TecSalud . Este tipo de vinculación permite que los estudiantes se formen en contextos reales, comprendan las dinámicas actuales del sector y desarrollen habilidades que van más allá del conocimiento técnico.

Hablar de enfermería en la actualidad es hablar de liderazgo en primera línea. Es reconocer a profesionales que están presentes en los momentos más críticos, pero también en los procesos que garantizan la calidad y continuidad de la atención. Es entender que su papel es fundamental no solo en hospitales, sino en la construcción de sistemas de salud más eficientes, humanos y sostenibles.

Contar con profesionales de enfermería preparados, especializados y con visión integral ya no es una opción: es una necesidad.

Es momento de reconocer a las y los profesionales de enfermería como líderes estratégicos en la transformación de la salud. Porque hoy, más que nunca, ellas y ellos están en la primera línea, cuidando, gestionando y creando un impacto que transforma vidas.