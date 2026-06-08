Despegar registra un crecimiento del 32% en la demanda de viajes durante el Hot Sale 2026

Despegar, la travel tech líder en América Latina, registró un crecimiento en demandas de viaje histórico del 32 % durante Hot Sale 2026 en comparación con la edición anterior, consolidando este evento como uno de los momentos más relevantes para la planificación de viajes entre los mexicanos.

El desempeño de la campaña permitió identificar cambios relevantes en los hábitos de viaje de los usuarios. Los datos muestran a un viajero más dispuesto a invertir en experiencias de mayor valor, explorar destinos fuera de México y planificar viajes de manera más estratégica.

"Los resultados de esta edición hablan de un viajero cada vez más informado, que aprovecha eventos como Hot Sale para planear con anticipación y acceder a experiencias más completas. Vemos una creciente búsqueda de personalización y conveniencia, donde la tecnología juega un papel cada vez más relevante que ayuda a los viajeros a descubrir alternativas para tomar mejores decisiones que les permitan aprovechar al máximo su presupuesto", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Durante los primeros días del Hot Sale, los destinos internacionales lideraron las búsquedas en la plataforma, una tendencia que se mantuvo hasta el cierre del evento.

Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Punta Cana mantuvieron su liderazgo entre las preferencias de los viajeros, mientras que Europa destacó como la región con mayor crecimiento, con Madrid y París entre los destinos con mejor desempeño durante la temporada.

Por su parte, ciudades como Tokio y Buenos Aires ganaron protagonismo al consolidarse también en el top de destinos con mayor dinamismo, reflejando una mayor disposición por descubrir alternativas más allá de los destinos tradicionales y a realizar viajes de larga distancia.

Respecto al mercado nacional, los viajeros mantuvieron su interés por destinos de playa como Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco y Playa del Carmen. Al mismo tiempo, las principales ciudades del país, como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, reforzaron su atractivo para escapadas de corta duración, mostrando que los mexicanos combinan cada vez más viajes de descanso con experiencias urbanas.

Además de elegir nuevos destinos, los viajeros también modificaron la forma en que organizan sus viajes. Los paquetes se consolidaron como el producto estrella, permitiéndoles resolver distintos componentes de su experiencia en una sola reserva, ahorros de hasta un 30 % de descuento y la posibilidad de sumar actividades turísticas, traslados y asistencia al viajero.

Con estos resultados, Hot Sale 2026 no solo se consolidó como una edición histórica para Despegar, sino también como un termómetro de las nuevas preferencias de los viajeros mexicanos, quienes muestran una creciente inclinación por experiencias de mayor valor, destinos internacionales y una planeación cada vez más estratégica de sus viajes.