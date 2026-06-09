Otorgan las primeras 100 Medtronic Spark Scholarships a estudiantes

Medtronic, líder mundial en tecnología para la salud, anunció hoy el primer grupo de beneficiarios de Medtronic Spark Scholarship reconociendo a 100 estudiantes talentosos provenientes de hogares de bajos ingresos que actualmente cursan carreras en el ámbito de la tecnología para la salud. Este logro marca un hito importante en la iniciativa global de 10 años de Medtronic Spark, cuyo objetivo es impulsar a 1 millón de estudiantes hacia carreras en tecnología para la salud.

El primer grupo de becarios está integrado por estudiantes de 12 países y fue seleccionado de entre más de 1,500 postulantes de 42 países. Cada beneficiario recibe:

• Apoyo financiero para gastos educativos, renovable por hasta cuatro años.

• Experiencias para el desarrollo profesional, que pueden incluir mentoría, orientación, apoyo para la creación de redes de contactos, etc.

• Acceso a un fondo de emergencia destinado a cubrir necesidades imprevistas y puntuales que puedan afectar su desempeño académico.

"Medtronic Spark Scholarship brinda a estudiantes de todo el mundo la oportunidad de perseguir su pasión por mejorar la vida de las personas", afirmó la Dra. Sally Saba, President of Medtronic Foundation. "Me inspiran y conmueven sus historias de esfuerzo, perseverancia y determinación para acceder a una educación que les permita ayudar y sanar a otros. Al combinar apoyo financiero con mentoría, orientación profesional y servicios adicionales, estamos creando un sistema integral de apoyo que elimina barreras y permite a los estudiantes graduarse y desarrollarse con éxito en carreras relacionadas con la tecnología para la salud".

"Me inspira el desafío de transformar los avances científicos en tecnologías en las que las personas puedan confiar, a las que puedan acceder y de las que puedan beneficiarse", afirmó Nathan, beneficiario de la Medtronic Spark Scholarship, quien estudia ingeniería biomédica y finanzas en Washington University en San Luis. "Espero desarrollar y escalar innovaciones en el ámbito de la salud, especialmente en áreas como la neurotecnología".

Medtronic otorgará hasta 100 becas nuevas por año durante los próximos 10 años a estudiantes residentes en más de 70 países elegibles . Las solicitudes se volverán a abrir en octubre de 2026.

"Siempre he soñado con ayudar, a través de la ciencia, a que las personas que atraviesan situaciones difíciles alcancen una mejor calidad de vida", afirmó Valeria, beneficiaria de la Medtronic Spark Scholarship del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. "Recibir la Medtronic Spark Scholarship me motiva a seguir persiguiendo este sueño y a avanzar con determinación en el camino profesional que me apasiona".