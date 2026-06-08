YouTube sin anuncios gratis, ¿cómo tener la versión Premium sin pagar?

Tener YouTube sin anuncios gratis es posible con la versión Premium y, lo mejor de todo, es que hay una forma de no pagar y es completamente legal, aunque solo es por un tiempo, no de forma permanente.

YouTube Premium es el servicio de suscripción de pago de YouTube que permite disfrutar de la plataforma sin anuncios y con varias funciones adicionales diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios. Está dirigido a quienes consumen contenido con frecuencia, ya sea videos, podcasts, transmisiones en vivo o música.

Esta versión además permite utilizar la reproducción en segundo plano, lo que significa que los videos pueden seguir sonando, aunque el usuario bloquee la pantalla de su teléfono o cambie a otra aplicación. También ofrece la posibilidad de descargar videos para verlos sin conexión a internet, una función útil para viajes o lugares con acceso limitado a la red.

Cómo tener YouTube Premium gratis

YouTube Premium. Especial

La forma de tener la versión de YouTube sin anuncios es a través de las pruebas gratuitas que durante un mes para todos los usuarios que nunca hayan tenido una suscripción activa.

Aunque esta forma no es permanente, da a los usuarios al menos 30 días para disfrutar de la plataforma sin interrupciones publicitarias.

Para activar la prueba:

Ingresa a youtube.com/premium

Haz click en ‘Pruébalo gratis’

Inicia sesión con una cuenta de Google

Registra un método de pago válido

El cobro no se realiza hasta que finaliza el periodo de prueba

Además, es posible cancelar la suscripción el mismo día de la activación. Pese a ello, tiene seguro conservar el acceso completo durante los 30 días restantes sin ningún cargo.

Sin pago a usuarios de Google AI Pro

YouTube Premium. Especial

Por otra parte, la compañía comenzó a ofrecer la modalidad de YouTube Premium Lite como parte de su plan Google AI Pro.

Según la información disponible, quienes cumplan con los requisitos establecidos reciben la activación del beneficio de manera automática, sin necesidad de realizar configuraciones complejas.

Lo anterior está disponible en más de 40 países, entre ellos Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, España y Estados Unidos.

Cabe aclarar que la versión Lite no es equivalente al YouTube Premium completo. No incluye YouTube Music Premium, no elimina la publicidad en Shorts, en contenido musical ni en resultados de búsqueda.

Tampoco ofrece funciones como Jump Ahead, cola de reproducción o audio y video de alta calidad.

Los principales requisitos son que el usuario debe tener más de 13 años y contar con un plan individual de Google AI Pro activo y pago; los períodos de prueba no aplican.

Costos de YouTube Premium en México

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