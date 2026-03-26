Tiene 91 años y terminó Resident Evil sin ayuda; así lo logró

A los 91 años, Yang Binglin completó Resident Evil Requiem sin recurrir a guías, foros ni herramientas digitales. Su método fue otro: una libreta, un lápiz y la resolución de problemas paso a paso.

El caso ha llamado la atención dentro de la comunidad gamer por la combinación de edad, disciplina y una forma de jugar que remite a décadas anteriores.

Un método clásico en tiempos digitales

En una era donde los jugadores suelen apoyarse en tutoriales o asistentes como ChatGPT, Yang Binglin optó por resolver cada obstáculo por cuenta propia. Durante su partida, elaboró mapas, registró pistas y anotó soluciones a los acertijos del juego, una práctica común en los años 80, cuando el acceso a información era limitado.

Este enfoque le permitió completar el título en menos de un mes, enfrentando sus rompecabezas, zonas laberínticas y mecánicas sin apoyo externo.

Un jugador con más de 300 juegos terminados

Yang Binglin no es un caso aislado dentro del mundo de los videojuegos. Tras jubilarse en 1996, comenzó a jugar de manera constante y ha completado más de 300 títulos. En 2024, fue reconocido por los Guinness World Records como el streamer de mayor edad, lo que incrementó su visibilidad a nivel internacional.

Antes de dedicarse a los videojuegos, Yang trabajó como ingeniero investigador en la industria petrolera en Sichuan, China. Su formación profesional ha influido en su forma de jugar, basada en:

Análisis de problemas

Registro de datos

Resolución paso a paso

El uso de libreta y lápiz responde a este mismo enfoque, aplicado ahora al entorno digital.

Afinidad por el survival horror

A pesar de la dificultad del género, Yang Binglin ha mostrado preferencia por los juegos de tipo survival horror, caracterizados por su tensión narrativa y mecánicas exigentes.

Títulos como Resident Evil Requiem requieren:

Resolución de acertijos

Exploración detallada

Gestión de recursos

Toma de decisiones bajo presión

Este tipo de experiencias se alinean con su método de juego basado en la observación y la deducción.

Una rutina que continúa

A sus 91 años, el jugador mantiene una actividad constante dentro del gaming, incluyendo partidas en línea con otros usuarios. Según ha compartido, considera que los videojuegos le permiten mantenerse activo mentalmente y seguir aprendiendo.

Además, ha establecido vínculos con jugadores más jóvenes, con quienes comparte sesiones en títulos multijugador.