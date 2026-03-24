Sony eliminará PlayStation Network (PSN) en septiembre

Sony Interactive Entertainment planea eliminar la marca PlayStation Network (PSN) a partir de septiembre de 2026, como parte de una estrategia de actualización visual enfocada en sus servicios digitales.

De acuerdo con un comunicado interno citado por Insider Gaming, el cambio será “puramente visual”, por lo que no implicará modificaciones en el funcionamiento técnico de la plataforma.

¿Qué pasará con los servicios actuales?

La empresa aclaró que todas las funciones asociadas actualmente a PSN continuarán operando con normalidad.

Entre los servicios que seguirán disponibles se encuentran:

Sistema de amigos

Multijugador en línea

Trofeos

Funciones principales de red

“Todas las funciones permanecerán sin cambios y disponibles para los jugadores”, señaló la compañía.

Un cambio de marca sin nuevo nombre confirmado

Hasta ahora, Sony Interactive Entertainment no ha revelado cuál será el nombre definitivo que sustituirá a PlayStation Network.

Sin embargo, la compañía confirmó que los usuarios recibirán notificaciones previas conforme se acerque la implementación del cambio, el cual coincidirá con una actualización de la Lista de Requisitos Técnicos (TRC) prevista para otoño de 2026.

El ajuste ya comienza a notarse en PlayStation

De acuerdo con reportes de medios especializados, la transición ya habría comenzado a reflejarse en algunos dispositivos.

En la interfaz de la PlayStation 5, el término PSN ha comenzado a desaparecer, siendo sustituido por referencias más generales como “PlayStation”.

Además, en el apartado de configuración de red:

La opción “Iniciar sesión en PlayStation Network” ha sido reemplazada por

ha sido reemplazada por “Iniciar sesión en los servicios online”

Estos cambios apuntan a una integración más amplia bajo una sola identidad de marca.

El objetivo del cambio

Según explicó la compañía, esta decisión busca reflejar de manera más precisa la evolución de sus servicios digitales, que han crecido más allá del concepto original de red en línea.

El ajuste impactará a todas las plataformas del ecosistema PlayStation, en línea con una estrategia que prioriza la simplificación de la experiencia del usuario y la unificación de servicios.