WhatsApp anunció una nueva función que permite programar mensajes para enviarlos hasta 14 días después de escribirlos, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas. La herramienta funciona tanto en conversaciones individuales como grupales y también permite elegir cuándo compartir fotografías y videos.

La actualización fue presentada este miércoles 25 de noviembre por Meta, empresa propietaria de WhatsApp, y comenzará a llegar a los usuarios de Android y iPhone durante las próximas semanas. Entre sus características destaca que los mensajes podrán enviarse automáticamente, incluso cuando el celular esté apagado o se haya quedado sin batería.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

WhatsApp incorporó la programación de mensajes directamente en las conversaciones, por lo que los usuarios no tendrán que instalar aplicaciones adicionales ni recurrir a herramientas de automatización para enviar un texto en una fecha determinada.

Para utilizar la función, primero se debe abrir una conversación individual o grupal y escribir el mensaje que se desea enviar. También es posible seleccionar una fotografía o un video desde la galería del dispositivo.

Después, en lugar de presionar normalmente el botón de enviar, el usuario deberá mantenerlo pulsado durante unos segundos. WhatsApp mostrará un menú para elegir la fecha y la hora en que quiere que se entregue el contenido.

Una vez seleccionados los datos, el mensaje quedará programado y se enviará automáticamente cuando llegue el momento establecido. La persona que lo reciba lo verá como cualquier otro mensaje de WhatsApp, sin una indicación de que fue escrito con anticipación.

WhatsApp presentó su nueva función de programar mensajes WhatsApp

La herramienta permite elegir una fecha de envío con un mínimo de diez minutos y un máximo de 14 días de anticipación, por lo que puede utilizarse para enviar felicitaciones de cumpleaños, recordatorios o mensajes laborales fuera del horario habitual.

¿Cómo cancelar un mensaje programado en WhatsApp?

Los usuarios también podrán consultar los mensajes que tienen pendientes de envío y eliminarlos antes de que lleguen a sus destinatarios, en caso de cambiar de opinión.

Para hacerlo, deberán ingresar a la información de la conversación correspondiente, donde aparecerá una sección con los mensajes programados. Desde ese apartado podrán revisar el contenido y eliminar aquellos que ya no quieran compartir.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp no notificará al destinatario cuando se elimine un mensaje que todavía no ha sido enviado, ya que este nunca habrá aparecido en la conversación.

¿Los mensajes programados se enviarán si el celular está apagado?

Los mensajes programados de WhatsApp podrán enviarse incluso si el teléfono está apagado, no tiene batería o se encuentra sin conexión a internet, según confirmó la compañía en su anuncio oficial.

Esto significa que no será necesario mantener abierta la aplicación ni tener el dispositivo encendido durante la fecha y hora elegidas para que se realice el envío.

Meta también aseguró que los mensajes conservarán el cifrado de extremo a extremo, el mismo sistema de seguridad utilizado en las conversaciones personales. Por lo tanto, únicamente el remitente y las personas destinatarias podrán acceder al contenido.

La programación estará disponible para mensajes de texto, fotografías y videos. La compañía no ha confirmado si posteriormente incorporará otros formatos, como notas de voz, documentos o stickers.

¿Cuándo estarán disponibles los mensajes programados de WhatsApp en México?

WhatsApp confirmó que la función comenzará a implementarse de manera gradual a nivel mundial durante las próximas semanas, por lo que no todos los usuarios podrán utilizarla desde el mismo día del anuncio.

La actualización llegará a dispositivos Android y iPhone, aunque Meta todavía no ha especificado una fecha en la que estará habilitada para todas las cuentas de México.

Quienes aún no encuentren el menú al mantener presionado el botón de enviar deberán revisar si tienen instalada la versión más reciente de WhatsApp. Sin embargo, actualizar la aplicación no garantiza que la herramienta aparezca inmediatamente, debido a que su activación será progresiva.

bgpa