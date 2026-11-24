WhatsApp comenzó a habilitar stickers con sonido en algunas conversaciones, una función que permite enviar imágenes acompañadas de fragmentos de audio, como frases, canciones o efectos sonoros y que empezó a circular entre usuarios de la aplicación, aunque todavía no está disponible para todos.

Los llamados sound stickers funcionan de manera similar a los tradicionales, pero incluyen un pequeño ícono de bocina que permite escuchar el audio al tocar la imagen. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, también desarrolla una herramienta para que las personas puedan crear sus propios stickers con grabaciones de voz.

¿Cómo funcionan los nuevos stickers con sonido de WhatsApp?

Los stickers con audio conservan la apariencia de una imagen fija o animada, pero incorporan un archivo de sonido que se reproduce directamente dentro de la conversación, sin necesidad de abrir otro reproductor o enviar una nota de voz por separado.

Para identificar uno de estos stickers, los usuarios deben buscar un pequeño ícono de bocina sobre la imagen. Al tocarlo, WhatsApp reproduce el sonido asociado, que puede incluir una frase, un efecto especial o un fragmento musical.

La herramienta también respeta el modo silencioso del teléfono, por lo que el audio no se reproduce cuando el dispositivo está configurado para permanecer en silencio.

WhatsApp ya prepara una versión de stickers con audio Captura de pantalla

Además, los usuarios pueden guardar los stickers sonoros entre sus favoritos y reenviarlos a otros contactos o grupos, de manera similar a las imágenes tradicionales. Tanto el archivo visual como el audio cuentan con protección mediante cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp?

WhatsApp trabaja en un editor que permitirá agregar grabaciones de voz de hasta 10 segundos a los stickers, según información publicada por Android Authority, que logró activar la herramienta en una versión de prueba para dispositivos Android.

El procedimiento comenzaría al seleccionar una fotografía para convertirla en sticker. Durante la edición aparecerá un ícono de ondas sonoras, que ofrecerá la posibilidad de grabar la voz directamente o elegir un archivo de audio almacenado en el teléfono.

Si el archivo tiene una duración mayor a diez segundos, los usuarios podrán recortarlo antes de incorporarlo a la imagen. Una vez terminado el proceso, el sticker podrá enviarse a una conversación con el sonido integrado.

La herramienta también contempla stickers animados creados a partir de videos. En las pruebas iniciales, WhatsApp permitía conservar hasta cinco segundos del audio original o reemplazarlo por una grabación diferente.

¿Los stickers con sonido ya están disponibles en México?

Los primeros reportes de usuarios que comenzaron a recibir y compartir stickers sonoros surgieron este martes 24 de noviembre en Brasil.

La distribución es gradual y no todas las personas cuentan con las mismas herramientas. Algunos usuarios pueden recibir, escuchar y reenviar stickers con audio, aunque todavía no tienen habilitada la opción para crearlos desde la aplicación.

Por ahora, WhatsApp no ha anunciado una fecha de lanzamiento general para México ni ha confirmado cuándo llegará la herramienta de creación a todos los dispositivos Android y iPhone.

Actualizar la aplicación desde Google Play Store o App Store tampoco garantiza que la función aparezca inmediatamente, ya que su disponibilidad depende de la activación que realice Meta para cada cuenta.

¿Qué otras novedades prepara WhatsApp para sus stickers?

Además del sonido, WhatsApp desarrolla una opción para eliminar el borde blanco que suele aparecer automáticamente alrededor de las imágenes convertidas en stickers.

La herramienta incorporará un interruptor dentro del editor para activar o desactivar ese contorno, de modo que los usuarios puedan conservar la imagen recortada sin añadirle una línea blanca.

Android Authority también identificó pruebas de un rediseño en el espacio para escribir mensajes. La nueva interfaz utilizaría dos líneas: una para introducir el texto y otra para organizar los botones de archivos adjuntos, cámara y otras herramientas.