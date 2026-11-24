WhatsApp comenzó a habilitar una función que permite crear stickers con audio a partir de fotografías, videos y grabaciones de voz. La herramienta llegó a algunas cuentas de la aplicación y ofrece una nueva manera de compartir memes, frases y sonidos dentro de las conversaciones.

Sin embargo, no todos los usuarios pueden crear sus propios stickers sonoros. Aunque algunas personas ya tienen acceso al editor, otras únicamente pueden recibirlos, reproducirlos y compartirlos, debido a que Meta todavía no ha liberado la función de manera general.

¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp?

Los nuevos stickers con sonido pueden elaborarse a partir de videos guardados en el teléfono, siempre que la cuenta tenga habilitada la herramienta de creación. En las primeras pruebas, esta opción se ha identificado principalmente en dispositivos Android.

Para comprobar si ya tienes disponible la función, debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresa a una conversación individual o grupal. Presiona el ícono de stickers que aparece junto al espacio para escribir mensajes. Selecciona la opción Crear para abrir el editor de stickers. Elige un video de la galería de tu teléfono que contenga el sonido que deseas utilizar. Ajusta el fragmento del video y activa la opción para conservar el audio, si aparece en el editor. Revisa el resultado y envía el sticker a la conversación.

De acuerdo con las pruebas documentadas por Android Authority, los stickers animados pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original del video. También está previsto que el editor permita sustituirlo por una grabación de voz o un archivo de audio almacenado en el dispositivo.

No obstante, la disponibilidad de estas opciones depende de la versión de WhatsApp y de las funciones habilitadas para cada cuenta, por lo que algunos usuarios todavía no encontrarán el botón para agregar sonido.

¿Cómo ponerle audio a una fotografía para convertirla en sticker?

WhatsApp también desarrolla una herramienta para incorporar sonidos a stickers elaborados con imágenes fijas, como fotografías personales, memes o capturas de pantalla.

El portal Android Authority logró activar esta opción en la versión de prueba 2.26.41.11 de WhatsApp para Android. Durante sus pruebas, el editor mostraba un nuevo ícono de ondas sonoras que permitía agregar una grabación.

Al seleccionar el botón, los usuarios podían grabar su propia voz o elegir un archivo de audio del almacenamiento del teléfono. La herramienta admitía sonidos de hasta diez segundos y ofrecía la posibilidad de recortar grabaciones más largas.

WhatsApp ya prepara una versión de stickers con audio Captura de pantalla

Una vez terminado, el sticker mostraba un pequeño ícono de bocina que permitía reproducir el sonido directamente en el chat. Sin embargo, esta herramienta todavía no está habilitada para todas las cuentas, por lo que el procedimiento puede cambiar antes de su lanzamiento general.

¿Qué hacer si no aparece la opción para crear stickers con sonido?

La herramienta de creación todavía tiene una disponibilidad limitada, incluso entre usuarios que ya pueden recibir y reproducir stickers sonoros. Por esta razón, actualizar WhatsApp no garantiza que aparezca inmediatamente en el editor.

En pruebas realizadas por el portal brasileño Canaltech, un Samsung Galaxy S25 con la versión 2.26.46.76 de WhatsApp permitió recibir y compartir stickers con sonido, pero no crearlos. La aplicación tampoco conservó el audio de los videos utilizados para elaborar stickers animados.

Por su parte, el medio UOL comprobó que la reproducción y el envío funcionaban tanto en Android como en iPhone, mientras que la creación se encontraba disponible únicamente en determinados dispositivos Android.

Meta todavía no ha anunciado una fecha para el lanzamiento general de la herramienta en México ni ha confirmado cuándo estará disponible para todos los usuarios de iPhone.

WhatsApp tendrá stickers con audio Imagen generada con IA

¿Cómo guardar stickers con audio que te envían por WhatsApp?

Las personas que todavía no tienen acceso al editor pueden guardar y reenviar stickers sonoros que reciban de sus contactos, siempre que su versión de WhatsApp sea compatible con el nuevo formato.

Para hacerlo, basta con abrir la conversación donde se recibió el sticker, mantenerlo presionado y seleccionar la opción para añadirlo a favoritos. Después, podrá encontrarse en la sección de stickers guardados y enviarse a otros chats.

A diferencia de los stickers tradicionales, las nuevas imágenes muestran un pequeño símbolo de bocina que indica que contienen sonido. El audio se reproduce cuando el usuario toca la imagen y no comienza automáticamente al abrir la conversación.

La herramienta también contempla controles para silenciar los sonidos, además de respetar la configuración de silencio del teléfono. Tanto las imágenes como sus archivos de audio mantienen el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

bgpa