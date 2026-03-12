¿Por qué explotan las baterías para celular? Tips para comprar la mejor

La tarde del miércoles 11 de marzo, un hombre falleció en el Metro de la Ciudad de México luego de que presuntamente estallara su celular. Hasta ahora no está claro si el incidente se originó en el teléfono o por una batería externa pero, se sabe que tras la explosión, el usuario perdió el control y cayó de varios metros de altura.

Tanto los celulares como las baterías externas (mejor conocidas como power banks) están diseñados para ser seguros, incluso si viajan dentro de nuestros bolsillos; sin embargo, en ocasiones algún defecto de fábrica o el hecho de que no sean originales o no estén certificadas, pueden representar un peligro.

El ABC de las baterías externas

Las power banks se han vuelto indispensables en nuestra mochila, aunque un defecto o daño físico puede volverlas peligrosas. A diferencia de la batería interna del celular, que está protegida por el chasis, la batería externa está más expuesta a golpes, calor y componentes de baja calidad.

¿Por qué explotan? La ciencia del escape térmico

Casi todas las baterías externas utilizan celdas de iones de litio (Li-ion) o polímero de litio (Li-Po). Estas almacenan una gran cantidad de energía en un espacio reducido mediante químicos altamente reactivos. El fallo ocurre principalmente por tres razones:

Cortocircuito interno (defecto de fabricación): Si el separador plástico entre el ánodo y el cátodo es de mala calidad o se rompe, los componentes entran en contacto directo, generando un calor inmenso. Daño físico (golpes o perforaciones): Una caída fuerte puede deformar las celdas internas, por eso, si la batería se ve "inflada" o golpeada, deja de usarla de inmediato. Sobrecarga o sobrecalentamiento: Si el circuito de control (BMS) falla y permite que la batería se caliente por encima de los 60°C, ocurre un fenómeno llamado escape térmico, donde la batería se alimenta de su propio calor hasta incendiarse o explotar.

Las power banks generalmente están hechas de litio. Canva

Señales de alerta en una batería externa

Hinchazón : Si la carcasa se ve curva o deformada.

: Si la carcasa se ve curva o deformada. Calor excesivo: Si quema al tacto mientras carga o descarga.

mientras carga o descarga. Olores extraños: Un olor dulce o metálico indica que hay fuga de electrolitos.

indica que hay fuga de electrolitos. Ruidos: Sonidos de "siseo" o burbujeo.

Tips para comprar una power bank

Si estás considerando comprar una batería externa para tu celular, aquí unos sencillos consejos para elegir la mejor y así evitar tragedias o que tu dispositivo se dañe rápido:

1. Fíjate primero en la capacidad (mAh)

La capacidad indica cuántas veces podrá cargar tu celular:

5,000 mAh: una carga aproximada.

10,000 mAh: 2–3 cargas (lo más común, sobre todo para uso diario).

(lo más común, sobre todo para uso diario). 20,000 mAh o más: 4–6 cargas, ideal para viajes.

2. Revisa la velocidad de carga

Busca que diga “carga rápida” o 18W, 20W o más. Esto permite que el celular cargue mucho más rápido que con una batería básica.

3. Verifica los puertos

Observa qué conexiones tiene:

USB-A: el clásico.

USB-C: el más moderno y rápido.

Lo ideal es que tenga USB-C para cargar el celular y la power bank.

4. Peso y tamaño importan

Más capacidad = más peso.

10,000 mAh: portátil para bolsa o mochila.

20,000 mAh: más grande, mejor para viajes o emergencias largas.

5. Evita marcas desconocidas muy baratas

Algunas marcas confiables suelen incluir protección contra sobrecarga y cortocircuitos; pero, las power banks de mala calidad pueden cargar más lento, degradarse rápido y sobrecalentarse.

6. Revisa si permite cargar dos dispositivos

Algunas tienen dos o más salidas, para cargar por ejemplo tu celular, los audífonos y el celular de otra persona.

7. Detalles útiles pero no indispensables

Algunas baterías externas tienen extras prácticos como pantalla con porcentaje de batería, indicadores LED, carga inalámbrica y modo para dispositivos pequeños (audífonos, smartwatch).

Algunas power bank pueden cargar más de dos dispositivos a la vez. Canva

Cuida también la batería de tu celular

Aunque las baterías externas son más propensas a daños por manipulación, la batería interna de tu celular también requiere cuidados específicos, ya que está sometida a un estrés constante por el uso diario y las altas demandas de procesamiento.

¿Por qué puede fallar la batería interna?

A diferencia de una power bank, la batería de tu celular vive en un entorno cerrado y compacto. Los riesgos principales son:

Carga nocturna y calor : Dejar el celular cargando bajo la almohada es extremadamente peligroso. El calor no tiene hacia dónde escapar, lo que degrada el litio y aumenta el riesgo de hinchazón.

: Dejar el celular cargando bajo la almohada es extremadamente peligroso. El calor no tiene hacia dónde escapar, lo que y aumenta el riesgo de hinchazón. Cargadores "pirata" : Un cable o cargador de baja calidad puede carecer de protecciones adecuadas contra sobrecargas o picos de energía . Cualquier de estos dos casos puede perforar las celdas internas de la batería.

: Un cable o cargador de baja calidad puede carecer de protecciones adecuadas contra . Cualquier de estos dos casos puede perforar las celdas internas de la batería. Humedad y corrosión: Si el celular se mojó (aunque sea resistente al agua), la humedad residual puede causar micro-cortocircuitos que calientan la batería desde adentro.

3 reglas de oro para protegerla

Mantén el ciclo 20-80 : Las baterías de iones de litio sufren más cuando están al 0% o al 100%. Mantenerla en este rango extiende su vida útil y reduce el estrés químico.

: Las baterías de iones de litio sufren más cuando están al 0% o al 100%. Mantenerla en este rango extiende su vida útil y reduce el estrés químico. Cuidado con el sol : Nunca dejes tu celular en el tablero del auto o bajo el sol directo. El calor es el enemigo número uno del litio y puede causar que la pantalla se despegue debido a una batería inflada.

: Nunca dejes tu celular en el tablero del auto o bajo el sol directo. El y puede causar que la pantalla se despegue debido a una batería inflada. Usa accesorios originales : Siempre prioriza el cargador de fábrica o marcas certificadas (MFi para iPhone o con estándares USB-IF para Android ).

: Siempre prioriza el cargador de fábrica o marcas certificadas (MFi para o con estándares USB-IF para ). No lo manipules: Si notas que la pantalla de tu celular se está levantando o que la parte trasera se ve curva, no intentes presionarla. Es una señal clara de que la batería se ha inflado y es un riesgo de incendio inminente. Llévalo a un servicio técnico autorizado de inmediato.

La batería interna del celular también requiere cuidados específicos. Canva

Aunque los casos de explosiones de baterías de litio reciben mucha atención mediática, en realidad son poco frecuentes. La mayoría de los incidentes reportados están relacionados con dispositivos dañados, baterías de baja calidad o accesorios no certificados, según reportes de la Consumer Product Safety Commission.

El caso ocurrido en el metro Camarones de la Ciudad de México aún está bajo investigación y no se ha confirmado si la explosión fue causada por el celular o una batería externa. Sin embargo, el incidente recuerda la importancia de revisar el estado de estos dispositivos y evitar accesorios de baja calidad.