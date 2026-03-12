Pagos con inteligencia artificial salen del laboratorio en Latinoamérica

Las pruebas sobre el uso de inteligencia artificial en el comercio digital empiezan a trasladarse a compras reales. Un piloto reciente en América Latina demostró que agentes de inteligencia artificial pueden completar compras y ejecutar pagos en nombre de los usuarios, respetando controles de seguridad, consentimiento y estándares regulatorios.

La iniciativa se desarrolló en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, donde sistemas automatizados realizaron compras reales dentro de la infraestructura tradicional de pagos digitales. El objetivo fue comprobar si la tecnología puede integrarse al ecosistema financiero sin alterar los mecanismos de supervisión existentes ni los controles de protección al consumidor.

Los agentes de IA completaron la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil adquirieron bombones, lo que permitió probar el funcionamiento del modelo en distintos mercados y sectores comerciales.

Pagos realizados por agentes de IA

El piloto fue desarrollado por Banco Santander en colaboración con Visa mediante la plataforma Visa Intelligent Commerce, diseñada para permitir que agentes de inteligencia artificial realicen transacciones seguras dentro de la red de pagos.

La prueba permitió verificar aspectos clave del recorrido de compra digital, como la captura del consentimiento del usuario, el manejo seguro de datos financieros y la interoperabilidad entre comercios, bancos emisores y redes de pago.

Este avance nos permite acercar la compra asistida por inteligencia artificial al día a día de las personas. Al poner a prueba transacciones reales, hemos validado que esta tecnología puede operar con seguridad e interoperabilidad manteniendo las protecciones al consumidor y los controles del emisor”, señaló Matías Sánchez, responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales de Banco Santander.

“El piloto con Santander marca un momento decisivo para el comercio en América Latina. A través de Visa Intelligent Commerce, estamos sentando las bases para transacciones impulsadas por IA que son seguras, fluidas y diseñadas para escalar”, afirmó Catalina Tobar, líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa en América Latina y el Caribe.

Comercio agéntico: el siguiente paso

El proyecto forma parte del desarrollo del llamado comercio agéntico, un modelo en el que sistemas de inteligencia artificial pueden buscar productos, comparar precios y ejecutar compras dentro de parámetros previamente definidos por el consumidor.

Según investigaciones de Visa, más del 70 por ciento de los consumidores latinoamericanos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en distintas fases del proceso de compra, lo que indica un cambio progresivo en el comportamiento digital de los usuarios.

El piloto se ejecutó dentro del marco regulatorio vigente y bajo estándares de supervisión aplicados a la red de pagos y a los emisores financieros. De acuerdo con los expertos de Visa y Santander, este tipo de pruebas busca establecer una base tecnológica y normativa que permita ampliar el uso de la inteligencia artificial en el comercio digital de forma segura y escalable.