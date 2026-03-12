La función que todos esperaban: ChatGPT ya permitirá crear y editar videos con IA

OpenAI estaría a punto de derribar la última frontera que le quedaba a su famoso chatbot de inteligencia artificial (IA), ya que estaría por integrar Sora, su potente herramienta de generación de video, directamente dentro de la interfaz de ChatGPT.

De acuerdo con reportes de la agencia Europa Press y filtraciones adelantadas por The Information, la compañía liderada por Sam Altman quiere transformar a ChatGPT de asistente de texto y análisis de datos a una estación de producción multimedia completa.

Hasta ahora, los usuarios podían generar imágenes, analizar documentos y mantener conversaciones por voz, pero la creación de contenido audiovisual seguía siendo una pieza faltante en el ecosistema unificado de OpenAI.

ChatGPT es una de las IA más usadas en el mundo, pero aún no abarca todo el ecosistema multimedia.

¿Qué es Sora y por qué es tan especial?

Para quienes aún no están familiarizados, Sora es el modelo de inteligencia artificial generativa de OpenAI capaz de crear escenas de video de hasta un minuto de duración a partir de instrucciones de texto (prompts).

A diferencia de otros generadores básicos, Sora destaca por su capacidad para renderizar paisajes sonoros de gran realismo, sincronización de diálogos y efectos visuales que respetan las leyes de la física (en su mayoría).

Actualmente, Sora funciona como una aplicación independiente y su acceso es limitado; solo está disponible en 17 países, entre ellos México, Estados Unidos y Japón. Al integrar esta tecnología en ChatGPT, OpenAI no solo simplifica la experiencia del usuario, sino que expande masivamente el alcance de su herramienta de video a los millones de suscriptores que ya usan el chatbot diariamente.

Sora actualmente es una aplicación independiente desarrollada por OpenAI. Google Play Store

La competencia en el "prompt-to-video"

El mercado de la generación de video con IA se ha vuelto extremadamente competitivo en los últimos meses. Con la integración de Sora, ChatGPT se prepara para dar batalla a rivales de peso como:

Runway (Gen-3 Alpha): Uno de los pioneros en el sector, muy utilizado por profesionales del cine por su control granular sobre el movimiento de cámara.

(Gen-3 Alpha): Uno de los pioneros en el sector, muy utilizado por profesionales del por su control granular sobre el movimiento de cámara. Luma Dream Machine : Una herramienta que se volvió viral recientemente por su alta velocidad de generación y realismo en rostros humanos .

: Una herramienta que se volvió viral recientemente por su alta velocidad de generación y realismo en . Kling AI : La apuesta china que ha sorprendido por generar videos de hasta dos minutos con una coherencia visual asombrosa.

: La apuesta china que ha sorprendido por generar videos de hasta con una asombrosa. Google (Veo): El gigante de las búsquedas ya presentó su propio modelo de video de alta fidelidad, diseñado específicamente para integrarse en YouTube Shorts y otras herramientas creativas.

¿Cómo cambiará la experiencia del usuario?

La integración permitiría un flujo de trabajo "todo en uno". Por ejemplo, un usuario podría pedirle a ChatGPT que escriba el guion de un anuncio publicitario, que genere las imágenes conceptuales con DALL-E 3 y, finalmente, que utilice Sora para dar vida a esas escenas, todo dentro del mismo hilo de conversación.

A pesar de esta fusión, las fuentes indican que OpenAI mantendrá la aplicación independiente de Sora y su sitio web oficial para usuarios profesionales que requieran funciones más avanzadas de edición.

Aunque para el usuario común, esto significa que crear una felicitación de cumpleaños animada, un clip educativo o una escena de ciencia ficción estará a tan solo un mensaje de distancia.

Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento global para esta integración, la presión por mantenerse como líder indiscutible de la IA empuja a OpenAI a acelerar el proceso.

El despliegue probablemente comenzará para usuarios de ChatGPT Plus y Team, quienes suelen recibir las funciones experimentales antes que el público general.

Con información de Europa Press