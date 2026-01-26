Así puedes ponerle contraseña a WhatsApp Web para que nadie lea tus chats

Para reforzar la privacidad de los usuarios, WhatsApp Web agregó una nueva función de bloqueo de la aplicación que permite proteger los chats con una contraseña, sin necesidad de cerrar sesión cada vez. Esta herramienta resulta útil para quienes usan computadoras compartidas o de trabajo, ya que limita el acceso a las conversaciones.

¿Cómo funciona el bloqueo de aplicación en WhatsApp Web?

La nueva herramienta permite que, al activarse, la página de WhatsApp Web se bloquee y solo pueda desbloquearse ingresando la contraseña configurada previamente. Esta clave es válida únicamente durante la sesión actual: si el usuario cierra sesión, deberá crear una nueva contraseña la próxima vez que active la función.

Esta opción está pensada para momentos de inactividad o breves ausencias. Por ejemplo, si trabajas desde una oficina y necesitas dejar el escritorio para asistir a una reunión o tomar un descanso, puedes activar el bloqueo sin necesidad de cerrar sesión. Así, mantienes protegidos tus chats ante cualquier intento de acceso no autorizado.

WhatsApp Web agregó una nueva función de bloqueo. Canva

Además, WhatsApp permite configurar un tiempo determinado de inactividad tras el cual la aplicación se bloquea automáticamente, o hacerlo de forma manual desde el menú de ajustes, siempre y cuando se haya activado la contraseña con anterioridad.

¿Cómo activar el bloqueo con contraseña en Whatsapp Web?

Para activar esta función de seguridad en la versión web de WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp Web desde tu navegador.

Abre desde tu navegador. Haz clic en los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la interfaz.

Selecciona la opción ‘Bloqueo de aplicación’.

Pulsa en ‘Activar bloqueo de aplicación’.

Ingresa una contraseña de al menos seis caracteres.

Finalmente, confirma la activación seleccionando ‘Activar bloqueo de aplicación’.

Al activarse, la página de WhatsApp Web se bloquea. Canva

Una vez activado, la aplicación se bloqueará automáticamente según el tiempo de inactividad establecido o cuando el usuario lo desee manualmente.

En caso de olvidar la contraseña, se puede cerrar la sesión y volver a iniciar mediante el escaneo del código QR habitual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto elimina la contraseña anterior y será necesario configurar una nueva.

¿Cuándo conviene usar esta función?

El bloqueo de aplicación es una herramienta útil en diversos escenarios:

En oficinas: Ideal para proteger conversaciones privadas cuando se deja el escritorio sin cerrar sesión. En bibliotecas o universidades: Útil si se trabaja desde una laptop que podría quedar desatendida por unos minutos. En hogares con computadoras compartidas: Aporta una capa extra de privacidad cuando el dispositivo es usado por varias personas.

Esta opción está pensada para momentos de inactividad o breves ausencias. Canva

Esta función de bloqueo no reemplaza a otras medidas de seguridad como el cierre de sesión, pero sí mejora la experiencia del usuario al evitar tener que escanear el código QR cada vez que desea proteger su cuenta por ausencias breves.

Diferencia entre bloquear y cerrar sesión

La principal diferencia entre ambas opciones radica en la comodidad y nivel de protección:

Cerrar sesión desconecta completamente la cuenta del navegador. Para volver a ingresar, se debe escanear el código QR desde el teléfono. Esta opción es recomendable cuando se va a dejar de usar la computadora por un periodo prolongado o se trata de un dispositivo público o muy expuesto.

Bloquear la aplicación solo restringe temporalmente el acceso a los chats, sin cerrar la sesión activa. Es más práctico para pausas cortas y mantiene la privacidad sin necesidad de volver a vincular la cuenta.

Con esta nueva función, WhatsApp continúa fortaleciendo su enfoque en la privacidad del usuario, ofreciendo opciones flexibles que se adaptan a distintos entornos de trabajo o estudio.