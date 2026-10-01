VeinteSocial, la nueva red social sin algoritmo ni publicidad

Las redes sociales actuales cuentan con un diseño orientado a la dependencia de los usuarios, con algoritmos de recomendación y publicidad que dejan de lado la interacción real entre las personas, sin embargo, VeinteSocial se plantea como una nueva alternativa que se aleja de esta perspectiva para traer de vuelta la esencia original de las redes sociales.

Desarrollada por el diseñador web español Víctor Martín, VeinteSocial es una plataforma que busca todo lo contrario a lo que se oferta actualmente. Un espacio donde conectar con amigos, ver las publicaciones, vídeos o fotos que comparten y, tras ello, simplemente cerrar la aplicación.

Las redes dejaron de ser para ver a tus amigos. Hoy abres cualquiera y la mayor parte de lo que ves es de gente que no conoces, elegido y automatizado para que no sueltes el móvil. Yo quería volver a una red donde entras, ves qué ha puesto tu gente y te vas", detalló Martín.

Bajo esta perspectiva, y a pesar del reto de lanzar una red social en 2026, Martín se apoyó en su experiencia de gestionar grupos de empleo en otras plataformas como WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram, con más de 30 mil personas, para crear VeinteSocial.

Veía cada día que la gente sigue queriendo lo mismo de siempre: saber de los suyos, pedir ayuda, compartir algo con quien le importa", en definitiva, "algo más real", agregó.

Sin algoritmos ni publicidad: vuelta al 'feed' cronológico

Para ofrecer esa experiencia, VeinteSocial funciona sin ningún algoritmo de recomendación; es decir, no utiliza ningún sistema automatizado que ordene, filtre y personalize el contenido que se muestra en el 'feed' principal. Por tanto, tampoco recopila interacciones de los usuarios como los 'me gusta', los comentarios o las publicaciones guardadas, ni mide el tiempo que un usuario dedica a ver un vídeo o si pasa de largo sin verlo.

Simplemente apuesta por un 'feed' de publicaciones en orden cronológico: lo último que se ha publicado es lo más reciente y aparece lo primero. El resto de publicaciones más antiguas van apareciendo a medida que el usuario va 'scrolleando'. Además, solo se muestra contenido de las cuentas a las que se sigue.

Como resultado, Martín aseguró que "nadie decide por ti qué merece tu atención. No se esconde a quien publica poco y no se premia lo que más polémica genera". Esto se debe a que, algunos algoritmos solo recomiendan las publicaciones de cuentas que tienen muchos seguidores, generan mucha interacción o publican mucho contenido.

En la práctica, para los usuarios esto se traduce en que el 'feed' tiene fin. "Llega un momento en que ya lo has visto todo y cierras la aplicación", algo que la desmarca del resto de redes sociales actuales.

En parte, este sistema es posible porque, además de no utilizar algoritmos de recomendación, tampoco integra publicidad. Martín ha explicado que esto se debe a que, cuando se utiliza publicidad, "el modelo de negocio acaba decidiendo el diseño".

Si vives de anuncios, necesitas que la gente pase cada vez más tiempo dentro, y eso te empuja al algoritmo, a las notificaciones que enganchan y a perfilar a cada usuario para venderlo mejor. Quitando la publicidad, quitas el motivo para hacer todo eso", resaltó.

No obstante, Martín reconoce que renunciar a la publicidad también tiene consecuencias, como que mantener VeinteSocial tiene un coste económico al que hace frente él mismo y que implica "crecer más despacio".

¿Cómo acceder a Veintesocial?

Cabe destacar que esta red social se debe descargar directamente desde su página oficial en el navegador, porque no está disponible en las tiendas de aplicaciones habituales como Google Play o Apple Store. Eso sí, es compatible tanto con Android como con iOS.

Para crear una cuenta, cualquier usuario puede solicitarlo pidiendo su invitación también a través de la página oficial y contando por qué le apetece pasar a formar parte de la plataforma. Una vez dentro, cada persona cuenta con diez invitaciones para compartir.

Publica de forma natural y acceso con invitación

Otra perspectiva distinta que ofrece VeinteSocial es más tranquilidad a la hora de publicar, ya sean fotografías, como vídeos, publicaciones de texto, encuestas o historias (con una duración de 24 horas).

Tal y como lo ha explicado el desarrollador, cuando una persona sabe que lo que publique lo verán exclusivamente sus amigos o gente conocida previamente aprobada, el resultado es que el contenido se comparte de forma más tranquila, sin presión y sin necesidad de aparentar o de estar al tanto de la última tendencia.

Además, los usuarios pueden estar seguros de que dentro de Veinte tampoco se encontrarán con ninguna inteligencia artificial (IA) ni para escribir en lugar del usuario, ni para aprender o entrenarse a partir de lo que se publica.

Lo que veas lo ha escrito una persona real", explicó Martín, al tiempo que ha matizado que él sí utiliza herramientas de IA programar, pero "no forman parte de la experiencia de quien usa la red".

Otro pilar de la red social es que para acceder a VeinteSocial los usuarios requieren de una invitación aprobada previamente. "Cada persona que entra llega porque alguien la ha traído o porque lo ha pedido y hemos leído su petición", ha señalado Martín. Con ello, garantiza que no haya 'bots' ni cuentas falsas dentro de la plataforma, generando una confianza que "en una red abierta no existe".

Un proyecto que comienza a andar y busca ser útil para la vida real

Actualmente, este proyecto se encuentra en sus inicios, con una plataforma prácticamente recién lanzada y una comunidad de un centenar de personas, más alrededor de 180 peticiones para entrar. Pero, para Martín, es preferible un crecimiento lento que consolide una comunidad donde las personas se conocen a "una grande donde nadie se habla".

De cara al futuro, el objetivo de VeinteSocial es convertirse en una herramienta útil para la vida real, ya sea un espacio donde quedar u organizar un plan con amigos, o una plataforma para crear comunidades locales sobre empleo, ayudas o cualquier tema de interés.

Todo ello, sin que cambie lo esencial, es decir que el 'feed' se mantenga cronológico, que no se vendan los datos de los usuarios y que la comunidad crezca a través de conocidos.

Si en unos años alguien entra, ve lo que han hecho sus amigos esa semana y se va sin sentir que le han robado una hora, habremos hecho bien el trabajo", sentenció Martín.

¿Se puede mantener este modelo de red social con comunidades grandes?

Preguntado por si VeinteSocial podría mantener su modelo cuando alcance un número elevado de usuarios, el desarrollador ha admitido que cambiarían algunos aspectos inevitablemente, como la necesidad de tener un gran equipo detrás, introducir moderación de contenido y una infraestructura capaz de soportar todo ello, lo que lleva unos grandes costes asociados.

Llegado el caso, Martín ha valorado que apostaría por una estrategia en la que la red social sea sostenida por quien la usa y no por un anunciante, por ejemplo, introduciendo funciones opcionales de pago.

Por otra parte, el sistema de invitaciones "seguramente habría que flexibilizarlo", pero la idea de fondo seguiría siendo entrar "porque alguien te conoce", concluyó.